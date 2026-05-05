4 tháng năm 2026: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 5,4%

4 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 23,04 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu nông sản đạt 12,16 tỷ USD, tăng 1,5%; sản phẩm chăn nuôi đạt 245 triệu USD, tăng 45,5%; thủy sản đạt 3,59 tỷ USD, tăng 11,9% và lâm sản đạt 5,82 tỷ USD, tăng 0,8%./.
Xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 23,04 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2026
Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 23,04 tỷ USD. Châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng nông lâm thủy sản chính, chiếm 44,1%.