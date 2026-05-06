Quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Công điện gửi Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ; các bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo công điện, trong những năm qua, công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã có nhiều chuyển biến tích cực; trong đó, các cơ quan chức năng đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần hạn chế các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp ở một số lĩnh vực, địa phương, tác động, ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan...

Nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất công tác đấu tranh phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh và nâng cao uy tín quốc gia trong hội nhập quốc tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; đề nghị các bí thư tỉnh ủy, thành ủy tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các quy định pháp luật liên quan, Nghị quyết số 397/NQ-CP ngày 05/12/2025 của Chính phủ và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 30/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ; trong đó chú trọng một số nội dung sau.

Thứ nhất, quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng ra quân, tập trung nguồn lực, tập trung triển khai thực hiện ngay các biện pháp cần thiết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7/5/2026 đến ngày 30/5/2026, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật và xử lý nghiêm các vi phạm theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tập trung xác minh, điều tra, khởi tố một số vụ án xâm phạm nghiêm trọng quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý theo quy định pháp luật; triệt phá các website và các tổ chức điều hành các website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn, nhất là các website lưu trữ, cung cấp phim, âm nhạc, trò chơi điện tử di động, chương trình truyền hình lậu có dùng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, nhất là tiếng Anh.

(Ảnh minh họa. Nguồn: Getty images)

Bộ Quốc phòng tập trung chỉ đạo lực lượng bộ đội biên phòng, cảnh sát biển và các lực lượng liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các cơ quan liên quan, các địa phương triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được phân công về đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định.

Đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao đẩy mạnh các hoạt động kiểm sát, xét xử các vụ án về sở hữu trí tuệ, bảo đảm xử lý nghiêm minh, có tính răn đe, đúng quy định pháp luật; trong đó tập trung điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án điển hình.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngay các cuộc kiểm tra việc chấp hành quy định về bản quyền chương trình máy tính tại các doanh nghiệp và bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường mạng; tập trung xử lý ngay hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, bảo đảm số vụ việc được xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5/2025. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp, cộng đồng và toàn xã hội nhận diện, đấu tranh, phòng, chống, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần thực hiện nghiêm quy định pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Bộ Công Thương, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát, xử lý nghiêm các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là sở hữu công nghiệp, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, bảo đảm số vụ việc được xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5/2025.

Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng hải quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới; chủ động tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa khi có căn cứ rõ ràng là hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ; bảo đảm số vụ việc tạm dừng thủ tục thông quan và bị xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5/2025.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin, kết quả thực hiện cụ thể về nỗ lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam cho các đối tác quốc tế.

Yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm chế độ báo cáo nhanh hằng ngày về tình hình, kết quả phát hiện, bắt giữ, xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hằng tuần hoặc khi được yêu cầu; báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đến ngày 30/5/2026 vào ngày 31/5/2026.

Thứ hai, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương tập trung triển khai các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Công văn số 1860/VPCP-KTTH ngày 01/5/2026; kịp thời cung cấp ý kiến chuyên môn, kết luận giám định để phối hợp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ về việc này.

Thứ ba, sau ngày 30/5/2026, các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong các lĩnh vực liên quan và trên phạm vi cả nước, bảo đảm công tác đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện thường xuyên, liên tục, có hệ thống, trọng tâm, trọng điểm, đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Thứ tư, yêu cầu Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tập trung chỉ đạo, điều phối công tác phối hợp liên ngành; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trọng điểm, phức tạp theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

Lực lượng chức năng kiểm đếm hàng hóa nghi giả mạo nhãn hiệu thời trang nổi tiếng. (Ảnh: TTXVN phát)

Thứ năm là đề nghị các bí thư tỉnh ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tích cực, chủ động tham gia công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm tạo chuyển biến rõ nét và có kết quả cụ thể.

Yêu cầu các chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố khẩn trương thành lập ngay Tổ công tác liên ngành tại địa phương do chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm tổ trưởng, quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật và tại Công điện này; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với vấn đề vượt thẩm quyền./.

