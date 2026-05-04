Bộ phát Wi-Fi di động: “Trợ thủ” đắc lực của phóng viên khi đi công tác xa

Ở thời đại công nghệ số ngày nay, dám chắc không phải ai cũng biết rằng ngoài các bộ phát tín hiệu Wi-Fi cố định (được kết nối với lưới điện và nhà cung cấp dịch vụ Internet qua cáp quang), thì còn có các bộ phát tín hiệu Wi-Fi di động được kết nối với nhà cung cấp dịch vụ Internet qua sóng vô tuyến 4G-5G.

Bộ phát tín hiệu Wi-Fi di động hoạt động như thế nào?

Thiết bị này là một món đồ nhỏ gọn, trông không giống lắm so với một bộ phát tín hiệu Wi-Fi cố định truyền thống. Thiết bị này kết nối với nhà cung cấp dịch vụ Internet qua thẻ SIM hoặc eSIM, do vậy trên thân thiết bị sẽ có tối thiểu 2 khe cắm vật lý - một khe để cắm thẻ SIM, còn khe cắm kia để cắm dây sạc pin.

Thiết bị được cấp nguồn bằng pin sạc. Tùy thuộc vào từng mẫu thiết bị, thời lượng pin có thể kéo dài từ vài giờ cho đến 1 ngày-đêm. Dĩ nhiên, thời lượng pin của bộ phát Wi-Fi cũng sẽ phụ thuộc vào việc có bao nhiêu thiết bị đầu cuối được kết nối Wi-Fi - càng nhiều thiết bị đầu cuối được kết nối, pin sẽ càng nhanh hết điện.

Một trong những mẫu bộ phát tín hiệu Wi-Fi di động (loại nhỏ gọn, không có ăngten ngoài). (Ảnh: dzen)

Bộ phát Wi-Fi này được kết nối Internet thông qua mạng điện thoại di động 4G-5G và cho phép phân phối tín hiệu Internet đến các thiết bị đầu cuối (smart-phone, smart TV, máy tính bảng, PC, laptop...) qua sóng Wi-Fi.

Thiết bị này đương nhiên không có cổng Ethernet - tất cả các kết nối đều là không dây. Sợi dây duy nhất của nó là dây sạc pin. Trên vỏ của thiết bị có thể có các đèn báo hoạt động, giống như trên bất kỳ một bộ phát Wi-Fi nào khác.

Tại sao các phóng viên cơ động cần một bộ phát Wi-Fi bỏ túi?

Đọc tới đây, chắc nhiều bạn đọc sẽ lắc đầu: Cần gì phải tốn tiền mua một bộ phát Wi-Fi di động? Rốt cuộc, bạn có thể chia sẻ tín hiệu Internet từ bất kỳ một chiếc điện thoại thông minh nào, ngay cả loại rẻ tiền nhất, mà không gặp bất cứ khó khăn nào.

Có ít nhất một vài lý do để khuyến cáo các phóng viên cơ động nên sử dụng một bộ phát Wi-Fi riêng khi đi công tác địa phương:

Khi buộc phải chia sẻ tín hiệu Wi-Fi, điện thoại thông minh sẽ nhanh chóng tiêu hao năng lượng trong pin và sẽ nóng lên. Quá trình này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng của pin và làm giảm tuổi thọ của pin một cách nhanh chóng.

Thêm vào đó, cách chia sẻ tín hiệu Wi-Fi của điện thoại thông minh khá đơn giản đến nỗi nó có thể dễ dàng bị hacker đột nhập. Điều đó có nghĩa là bạn không nên tùy tiện chia sẻ tín hiệu Wi-Fi từ điện thoại của bạn ở bất kỳ địa điểm lạ nào. Đây chính là vấn đề bảo mật cho chiếc điện thoại thông minh của bạn.

Với một chiếc điện thoại thông minh, bạn khó có thể tạo ra một mạng Wi-Fi cục bộ hoàn chỉnh. Nhưng một bộ phát Wi-Fi không dây nhỏ gọn sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề liên quan đến Internet.

Dĩ nhiên, chất lượng của sóng Wi-Fi cũng còn phụ thuộc vào mẫu của bộ phát: có những mẫu rất thô sơ, và cũng có những mẫu tiên tiến.

Một số mẫu bộ phát Wi-Fi di động có ăng-ten được cải tiến, cho phép kết nối Internet 4G-5G nhanh hơn nhiều so với kết nối bằng điện thoại thông minh. Tốc độ Wi-Fi cũng cao hơn đáng kể.

Bộ phát Wi-Fi di động có “điểm trừ” gì không?

Thiết bị này kết nối với nhà cung cấp dịch vụ Internet qua thẻ SIM hoặc eSIM. Do vậy cần “nuôi” nó bằng một gói cước riêng, mà nếu đã vậy, tốt nhất là bạn nên mua gói cước cho phép truy cập Internet không giới hạn.

Bộ phát tín hiệu Wi-Fi di động với ăngten được cải tiến chất lượng cao. (Ảnh: Yandex)

Một số mẫu bộ phát Wi-Fi di động khi được kết nối mạng thường tự động thực hiện cập nhật hệ điều hành và phần mềm. Do vậy, nếu không có quyền truy cập không giới hạn, data sẽ mau hết.

Thiết bị này cần được định kỳ sạc điện. Vì thế, trước khi đi công tác xa trung tâm, bạn cần kiểm tra xem nó đã được sạc đầy điện hay chưa.

Bộ phát tín hiệu Wi-Fi di động rất tiện lợi cho các phóng viên cơ động và những ai thường xuyên đi du lịch ở những vùng xa trung tâm mà lại cần nguồn truy cập Internet ổn định.

Thiết bị này sẽ giúp tiết kiệm tài nguyên của điện thoại thông minh - pin điện thoại không bị tiêu hao năng lượng và kết nối Internet của điện thoại thì không bị chậm lại bởi phải phân phối dữ liệu.

Đây là một thiết bị, một tiện ích tuyệt vời, khuyến cáo nên dùng cho các phóng viên cơ động và những ai thích đi du lịch tới những vùng xa trung tâm. Với nó, bạn cũng có thể chia sẻ tín hiệu Internet với những người cùng đi mà không ảnh hưởng gì tới các thiết bị di động của riêng bạn./.

