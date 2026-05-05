Trung Quốc đặt mục tiêu nội địa hóa hơn 70% wafer silicon vào năm 2026

Trong một nỗ lực quyết liệt nhằm tự chủ chuỗi cung ứng bán dẫn, Trung Quốc đang đặt mục tiêu sử dụng hơn 70% tấm wafer silicon sản xuất trong nước cho các nhà máy chế tạo chip ngay trong năm 2026.

Các nguồn thạo tin cho biết, mục tiêu này hiện đã trở thành một "quy định ngầm" đối với các nhà sản xuất chip tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Wafer silicon (tấm silicon) là vật liệu nền tảng thiết yếu để sản xuất các dòng chip logic và bộ nhớ. Trong bối cảnh nhu cầu phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng cao, Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn (SEMI) dự báo lượng xuất xưởng wafer toàn cầu sẽ tăng 13% trong năm nay.

Giới chuyên gia nhận định trong khi nhiều mục tiêu tự chủ công nghệ khác chưa đạt kỳ vọng, kế hoạch nội địa hóa tấm wafer silicon cỡ lớn 12 inch (khoảng 300 mm) có khả năng cao sẽ thành công.

Động lực chính cho bước tiến này đến từ sự bứt phá của các doanh nghiệp trong nước, tiêu biểu là Công ty Công nghệ Vật liệu Xi'an Eswin.

Doanh nghiệp này đang ráo riết xây dựng các cơ sở mới tại Tây An và Vũ Hán, với kế hoạch bổ sung công suất 700.000 tấm wafer mỗi tháng trong năm nay.

Theo kế hoạch, tổng công suất của Eswin sẽ đạt 1,2 triệu tấm/tháng vào năm 2026, đủ sức đáp ứng 40% nhu cầu wafer 12 inch nội địa và đưa thị phần toàn cầu của hãng vượt mốc 10%.

Sự mở rộng mạnh mẽ này đang làm thay đổi nhanh chóng cục diện thị trường. Theo ước tính của công ty phân tích Bernstein Research, Trung Quốc đã đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu wafer 12 inch nội địa vào năm 2025.

Xét trên quy mô toàn cầu, tỷ trọng công suất của các doanh nghiệp Trung Quốc đã tăng vọt từ mức vỏn vẹn 3% năm 2020 lên khoảng 28% vào năm 2025, và dự kiến đạt 32% trong năm nay.

Để đẩy nhanh quá trình xác thực chất lượng sản phẩm nội, Tập đoàn Sản xuất Bán dẫn Quốc tế (SMIC) - nhà sản xuất chip hợp đồng hàng đầu Trung Quốc - đã yêu cầu các khách hàng thiết kế chip phải đồng ý sử dụng wafer nội địa trong quy trình sản xuất.

Tương tự, hãng sản xuất màn hình lớn nhất Trung Quốc BOE Technology cũng đề nghị các nhà cung cấp vi mạch chuyển sang sử dụng vật liệu trong nước.

Chiến lược trên đang phát huy hiệu quả khi wafer nội địa đã trở thành lựa chọn mặc định cho các đợt mở rộng nhà máy chip mới tại Trung Quốc. Các "ông lớn" như SMIC, Hua Hong, CXMT hay YMTC đều là khách hàng lớn của Eswin.

Không dừng lại ở thị trường trong nước, Eswin cho biết, họ đã cung cấp sản phẩm cho nhiều khách hàng toàn cầu như Micron, TSMC hay Globalfoundries, đồng thời đang được Samsung Electronics và SK Hynix kiểm định chất lượng.

Dù vậy, thị trường Trung Quốc vẫn sẽ dành khoảng 30% thị phần cho các nhà cung cấp nước ngoài.

Nguyên nhân là do một số nhà sản xuất chip Trung Quốc vẫn đang nỗ lực chế tạo các dòng chip tiên tiến, đòi hỏi sự hỗ trợ từ các công ty dẫn đầu thị trường quốc tế. Tuy nhiên, đối với phân khúc chip trưởng thành và thế hệ cũ, nguồn cung wafer nội địa về cơ bản đã đáp ứng đủ nhu cầu.

Giới quan sát nhận định, nhu cầu bùng nổ cùng với sự vươn lên của các doanh nghiệp Trung Quốc dự kiến sẽ gây áp lực cạnh tranh đáng kể lên các nhà cung cấp wafer truyền thống từ Nhật Bản, Vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và châu Âu trong thời gian tới./.



Huawei kỳ vọng doanh thu chip AI tăng ít nhất 60% trong năm 2026 Huawei ước tính doanh thu từ mảng chip sẽ đạt khoảng 12 tỷ USD trong năm 2026, dựa trên lượng đơn đặt hàng đã tiếp nhận khi các doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh sử dụng công nghệ nội địa.