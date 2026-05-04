Ngành y tế Nhật Bản lao đao trước làn sóng phá sản gia tăng

Theo báo cáo từ Công ty nghiên cứu tín dụng Tokyo Shoko Research công bố ngày 4/5, làn sóng phá sản trong lĩnh vực y tế và chăm sóc điều dưỡng tại Nhật Bản đang tăng mạnh, chạm mức cao nhất trong gần 40 năm qua.

Cụ thể, trong năm tài chính 2025 đã có 478 cơ sở phải đóng cửa. Đây là con số cao nhất kể từ sau thời kỳ "kinh tế bong bóng" năm 1988.

Làn sóng phá sản này tập trung chủ yếu vào các bệnh viện, phòng khám nha khoa và các đơn vị chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật có khoản nợ từ 10 triệu yen (khoảng 63.800 USD) trở lên.

Nguyên nhân là do thiếu hụt nhân sự trầm trọng và chi phí vận hành tăng vọt. Đặc thù của ngành này tại Nhật Bản là giá dịch vụ phần lớn do Chính phủ quy định chặt chẽ, khiến các cơ sở không thể điều chỉnh nguồn thu để bù đắp chi phí đầu vào tăng cao.

Số liệu thực tế cho thấy làn sóng phá sản đã xuất hiện từ lâu và ngày càng nghiêm trọng: Nếu năm 1990 chỉ ghi nhận 32 vụ, đến năm 2006 con số này đã lần đầu chạm mốc 100 vụ và chính thức tăng tốc từ năm 2016.

Dù các khoản trợ cấp trong đại dịch COVID-19 từng đóng vai trò như "phao cứu sinh" tạm thời, nhưng ngay khi các gói hỗ trợ kết thúc, ngành này lập tức rơi vào tình trạng suy kiệt.

Đáng lo ngại hơn, làn sóng phá sản liên tục lập đỉnh trong 3 năm qua, với hơn 72% trường hợp rơi vào nhóm các cơ sở nhỏ lẻ có quy mô từ 4 nhân viên trở xuống.

Trước thực trạng này, Tokyo Shoko Research nhấn mạnh Chính phủ cần có những biện pháp hỗ trợ thiết thực hơn thay vì các gói cứu trợ khẩn cấp thiếu hiệu quả, nhằm giúp các đơn vị nâng cao năng lực vận hành và giảm bớt gánh nặng tài chính./.

