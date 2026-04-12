Dịch vụ độc đáo khi người Nhật Bản ngày càng lười xếp hàng

Xếp hàng được coi là một nét văn hóa đặc trưng của người dân Nhật Bản; nhiều du khách trong nước và quốc tế cũng coi đây là một trải nghiệm thú vị khi muốn thưởng thức một món ăn ngon nổi tiếng nào đó ở Xứ sở hoa anh đào.

Tuy nhiên, sự nở rộ của một dịch vụ "bỏ qua xếp hàng" gần đây đã cho thấy ngày càng nhiều người Nhật coi đây là một hạn chế.

Vào một ngày cuối tháng 3, tại một quán mỳ soba nổi tiếng ở tỉnh Kyoto trong giờ nghỉ trưa với khoảng 15 chỗ đã kín và bên ngoài còn hơn 20 người đang xếp hàng. Thời gian chờ đến lượt vào giờ cao điểm của quán mỳ này là từ 2-3 tiếng.

Tuy nhiên, một vị khách đã được nhân viên gọi tên vào phục vụ sau chỉ 3 phút. Lý do là vì khách hàng này sử dụng vé "Fast Pass," dịch vụ cho phép được phục vụ ưu tiên mà không cần xếp hàng.

Đáng chú ý, giá của một vé "Fast Pass" tại nhà hàng này là 1.500 yen (khoảng 9,4 USD), cao hơn cả món ăn đặc trưng “soba vịt muối” của nhà hàng này.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, “Fast Pass” là dịch vụ do công ty SuiSui triển khai từ mùa Thu năm 2023 và hiện đã kết nối với khoảng 80 nhà hàng, chủ yếu ở các thành phố lớn như Tokyo, Osaka, Aichi.

Đặc điểm lớn nhất là giá “Fast Pass” thay đổi tùy theo tình trạng đông khách của nhà hàng. Trước tiên, giá được xác định dựa trên 6 chỉ số như loại hình kinh doanh, mức chi tiêu trung bình, mức độ chờ đợi... Nếu vé tiếp tục bán chạy, giá sẽ tự động tăng nhưng nếu không bán được trong một khoảng thời gian nhất định, giá sẽ tự động giảm xuống. Mức tăng và thời điểm điều chỉnh tùy từng cửa hàng.

Số lượng "suất" Fast Pass được giới hạn ở mức tối đa 10% tổng số khách vào quán, nhằm tránh việc quá nhiều người “chen ngang” gây ảnh hưởng đến vận hành; đồng thời duy trì hàng dài khách xếp hàng như một cách thức quảng cáo về một quán ăn đông khách. Phía nhà hàng không cần chi phí ban đầu và doanh thu từ “Fast Pass” được chia đôi giữa cửa hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ.

Trước đây, vé "Fast Pass" chủ yếu được áp dụng tại các công viên giải trí và thường bị xem là “dịch vụ dành cho người giàu.” Tuy nhiên, theo SuiSui, khoảng 70% người dùng dịch vụ của hãng là ở độ tuổi 20-30 và khoảng 50% người dùng có thu nhập ở mức dưới 5 triệu yen/năm. Giá vé trung bình là 900 yen, tương đương chi phí cho một bữa trưa. Số tiền thanh toán trung bình mỗi người trong năm 2025 là 815 yen, tăng 90% so với năm 2024.

Điều này phản ánh tâm lý người tiêu dùng là muốn giảm thời gian chờ đợi vô ích và sử dụng thời gian đó cho mục đích khác. Một ưu điểm khác của dịch vụ này là có thể mua trước bằng cách chọn ngày giờ và số người trước khi đến quán, giúp dễ dàng lên kế hoạch khi đi du lịch.

Việc sử dụng dịch vụ này đang có xu hướng gia tăng tại Nhật Bản với nhiều công ty khác tham gia cung cấp dịch vụ tương tự. Ước tính có khoảng 10.000 quán ăn nổi tiếng thường xuyên có hàng chờ hơn 30 phút, là những khách hàng tiềm năng của dịch vụ này.

Hiện tại, dịch vụ chủ yếu tập trung ở các khu du lịch và khu trung tâm đông đúc, nhưng tùy vào cách định giá vé, phạm vi sử dụng có thể sẽ còn mở rộng hơn trong thời gian tới./.

