Số lượng trẻ em tại Nhật Bản giảm xuống mức thấp kỷ lục

Chính phủ Nhật Bản công bố số liệu cho thấy tính đến ngày 1/4 vừa qua, số lượng trẻ em ở nước này đã giảm xuống còn 13,29 triệu trẻ, giảm 350.000 trẻ so với cùng kỳ năm ngoái và đánh dấu mức thấp kỷ lục mới.

Theo số liệu do Bộ Nội vụ và Truyền thông công bố ngày 4/5, một ngày trước thềm Ngày Thiếu nhi (5/5) ở Nhật Bản, tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi ở nước này đã giảm 0,3 điểm phần trăm, xuống còn 10,8% tổng dân số - mức thấp nhất kể từ khi có số liệu so sánh vào năm 1950.

Các số liệu này, tính cả người nước ngoài ở Nhật Bản, được thống kê dựa trên cuộc điều tra dân số quốc gia tiến hành 5 năm một lần.

Xét theo giới tính, hiện Nhật Bản có 6,81 triệu trẻ em trai và 6,48 triệu trẻ em gái. Xét theo độ tuổi, Nhật Bản hiện có 3,09 triệu trẻ em từ 12-14 tuổi, trong khi số trẻ em từ 0-2 tuổi là 2,13 triệu, phản ánh xu hướng số trẻ em mới chào đời ngày càng giảm.

Theo số liệu sơ bộ do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi công bố, số trẻ em, bao gồm cả người nước ngoài, được sinh ra tại Nhật Bản vào năm 2025 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 705.809 trẻ, cho thấy xu hướng giảm trong năm thứ 10 liên tiếp.

Mặc dù Chính phủ Nhật Bản đã ưu tiên các biện pháp giải quyết tình trạng tỷ lệ sinh giảm và coi giai đoạn đến năm 2030 là “cơ hội cuối cùng để đảo ngược xu hướng,” nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn trong nhiều thập kỷ qua bất chấp các bước đi như tăng cường hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình nuôi con nhỏ.

Số trẻ em tại Nhật Bản đã giảm kể từ năm 1982, sau khi đạt đỉnh vào năm 1954 với 29,89 triệu trẻ và một đợt bùng nổ dân số thứ hai đã được ghi nhận từ năm 1971-1974.

Theo kết quả khảo sát của Liên hợp quốc được thực hiện vào nhiều thời điểm khác nhau, Nhật Bản có tỷ lệ trẻ em thấp thứ hai trong số 38 quốc gia có dân số trên 40 triệu người, chỉ sau Hàn Quốc với 10,2%./.

