Vệ tinh quan sát Trái Đất của Hàn Quốc được phóng vào không gian

Hãng tin Yonhap dẫn thông tin từ Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) cho biết, ngày 3/5, vệ tinh quan sát Trái Đất của nước này đã liên lạc thành công với trạm mặt đất sau khi tách khỏi tên lửa.

Vệ tinh được tên lửa Falcon 9 của tập đoàn SpaceX đưa lên không gian vào lúc 23h59 đêm 2/5 theo giờ địa phương (tức 13h59 ngày 3/5 theo giờ Việt Nam) từ căn cứ không gian Vandenberg tại hạt Santa Barbara của bang California (Mỹ), mang theo tổng cộng 45 thiết bị tải trọng.

Khoảng 1 giờ sau khi rời bệ phóng, vệ tinh đã tách khỏi tên lửa đẩy và đi vào quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.

Sứ mệnh lần này mang tên CAS500-2, dựa theo tên của vệ tinh chính "Vệ tinh tiên tiến cỡ nhỏ" (CAS) 500-2 do KAI phát triển. Đây là dòng vệ tinh hạng trung thế hệ mới, được thiết kế chuyên dụng cho các nhiệm vụ giám sát thiên tai và nông nghiệp.

Được biết, ban đầu CAS500-2 được lên kế hoạch phóng bằng tên lửa Soyuz của Nga vào năm 2022. Tuy nhiên, kế hoạch bị hoãn sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ tháng 2/2022./.

