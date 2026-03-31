Thụy Điển chi 40 triệu USD nâng cao năng lực phóng vệ tinh

Ngày 31/3, Chính phủ Thụy Điển thông báo quyết định đầu tư 386 triệu kronor (40 triệu USD) nhằm nâng cao năng lực phóng vệ tinh của quốc gia này.

Khoản đầu tư chiến lược này nhằm hiện đại hóa và mở rộng khả năng vận hành của Trung tâm Vũ trụ Esrange, nằm ngoài khơi thành phố Kiruna, phía Bắc vòng Bắc Cực. Đây được xem là bước đi quan trọng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các dịch vụ dựa trên vệ tinh của nhiều tổ chức quốc tế.

Phát biểu họp báo tại Stockholm, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson nhấn mạnh việc môi trường an ninh đang xấu đi khiến các năng lực không gian trở nên thiết yếu hơn bao giờ hết.

Ông khẳng định: "Trung tâm Esrange là một tài sản chiến lược quan trọng đối với Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đặc biệt trong bối cảnh tầm quan trọng của khu vực Biển Baltic và Bắc Cực đang gia tăng mạnh mẽ."

Người đứng đầu ngành quốc phòng Thụy Điển cũng lưu ý rằng với việc trọng tâm an ninh và địa chính trị đang có xu hướng dịch chuyển về phía Bắc, Thụy Điển sở hữu tiềm năng lớn để trở thành trung tâm vũ trụ của khu vực Biển Baltic và Bắc Cực thông qua việc cung cấp các hạ tầng và dịch vụ không gian chuyên sâu.

Kể từ khi từ bỏ chính sách trung lập quân sự kéo dài hai thế kỷ để chính thức gia nhập NATO sau biến động tại Ukraine năm 2022, Thụy Điển đã liên tục đẩy mạnh đầu tư cho quốc phòng và các hạ tầng chiến lược nhằm củng cố vai trò trong liên minh./.

