Thế giới

Châu Á-TBD

Vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc: Xác nhận 26 người tử vong

Chính quyền tỉnh Hồ Nam xác nhận vụ nổ nhà máy pháo hoa tại Lưu Dương khiến 26 người thiệt mạng, 61 người bị thương; cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và triển khai hỗ trợ các nạn nhân.

Minh Tâm
Hiện trường vụ nổ nhà máy pháo hoa tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc ngày 5/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hiện trường vụ nổ nhà máy pháo hoa tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc ngày 5/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sáng 5/5, chính quyền tỉnh Hồ Nam (Hunan), miền Trung Trung Quốc, xác nhận số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy pháo hoa tại địa phương này đã tăng lên 26 người và 61 người khác bị thương.

Sự cố xảy ra vào khoảng 16h43’ ngày 4/5 tại cơ sở sản xuất của Công ty sản xuất và trình diễn pháo hoa Hoa Thịnh, thuộc Lưu Dương, trực thuộc thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam.

Tại buổi họp báo, Thị trưởng thành phố Trường Sa, ông Trần Bác Chương (Chen Bozhang), đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, đồng thời xin lỗi gia đình các thợ mỏ, người dân bị ảnh hưởng và toàn xã hội.

Hiện, chính quyền tỉnh Hồ Nam đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ cũng như hỗ trợ các nạn nhân.

Cùng ngày, Cơ quan Khai thác mỏ Quốc gia Colombia phát thông báo cập nhật cho biết ít nhất 9 thợ mỏ đã thiệt mạng trong vụ nổ một mỏ than xảy ra tại khu vực miền Trung nước này hôm 4/5.

Theo thông báo, nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do tích tụ khí gas gây nổ tại mỏ khai thác được cấp phép ở đô thị Sutatausa, tỉnh Cundinamarca, cách thủ đô Bogota khoảng 72km về phía Bắc.

Trong 15 người bị mắc kẹt tại hiện trường có 6 thợ mỏ được cứu sống.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, đồng thời thực hiện đo lường nồng độ khí độc trước khi tiếp cận sâu vào khu vực xảy ra sự cố./.

(TTXVN/Vietnam+)
#nổ nhà máy pháo hoa #Trung Quốc #Hồ Nam #tai nạn #pháo hoa #thảm họa #tử vong Trung Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Xung lực mới cho quan hệ Việt Nam-Sri Lanka

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka mang ý nghĩa chiến lược và định hướng dài hạn, trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao.