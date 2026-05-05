Vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc: Xác nhận 26 người tử vong

Sáng 5/5, chính quyền tỉnh Hồ Nam (Hunan), miền Trung Trung Quốc, xác nhận số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy pháo hoa tại địa phương này đã tăng lên 26 người và 61 người khác bị thương.

Sự cố xảy ra vào khoảng 16h43’ ngày 4/5 tại cơ sở sản xuất của Công ty sản xuất và trình diễn pháo hoa Hoa Thịnh, thuộc Lưu Dương, trực thuộc thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam.

Tại buổi họp báo, Thị trưởng thành phố Trường Sa, ông Trần Bác Chương (Chen Bozhang), đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, đồng thời xin lỗi gia đình các thợ mỏ, người dân bị ảnh hưởng và toàn xã hội.

Hiện, chính quyền tỉnh Hồ Nam đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ cũng như hỗ trợ các nạn nhân.

Cùng ngày, Cơ quan Khai thác mỏ Quốc gia Colombia phát thông báo cập nhật cho biết ít nhất 9 thợ mỏ đã thiệt mạng trong vụ nổ một mỏ than xảy ra tại khu vực miền Trung nước này hôm 4/5.

Theo thông báo, nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do tích tụ khí gas gây nổ tại mỏ khai thác được cấp phép ở đô thị Sutatausa, tỉnh Cundinamarca, cách thủ đô Bogota khoảng 72km về phía Bắc.

Trong 15 người bị mắc kẹt tại hiện trường có 6 thợ mỏ được cứu sống.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, đồng thời thực hiện đo lường nồng độ khí độc trước khi tiếp cận sâu vào khu vực xảy ra sự cố./.

