Tai nạn liên hoàn trên cao tốc tại Nhật Bản, nhiều thương vong

Lực lượng cứu hộ đã đưa 26 người bị thương, gồm học sinh và những người liên quan, tới bệnh viện, trong đó có một số trường hợp bị thương nặng.

Nguyễn Hà
Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: Japan News)
Ngày 6/5, lực lượng chức năng Nhật Bản cho biết một vụ tai nạn xe buýt trên cao tốc tại tỉnh Fukushima đã khiến 1 học sinh thiệt mạng và 26 người bị thương.

Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra khoảng 7h40 sáng cùng ngày (5h40 giờ Việt Nam) trên tuyến cao tốc Banetsu, đoạn qua thành phố Koriyama.

Một xe buýt mini chở hơn 10 học sinh trung học đã đâm vào thiết bị giảm chấn ở dải phân cách, sau đó va chạm liên hoàn với hai phương tiện khác.

Vụ tai nạn khiến một nam sinh bị văng khỏi xe và tử vong tại chỗ. Lực lượng cứu hộ đã đưa 26 người bị thương, gồm học sinh và những người liên quan, tới bệnh viện, trong đó có một số trường hợp bị thương nặng.

Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thương vong #Tai nạn liên hoàn #Tai nạn xe buýt Nhật Bản
