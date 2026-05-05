Quy tập 72 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia hy sinh tại Lào

Ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An (Ban Chỉ đạo 515) thông tin, mùa khô năm 2025-2026, Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm, quy tập được 72 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 3 tỉnh của nước bạn Lào là Xiengkhuang, Vientiane và Xaysomboun.

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng các hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào sẽ diễn ra ngày 20/5 tại Nghĩa trang liệt sỹ Nghi Lộc (xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An).

Để chuẩn bị chu đáo cho buổi lễ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện toàn bộ nội dung chuẩn bị; phối hợp chặt chẽ với các tỉnh nước bạn Lào trong việc tiếp nhận, bàn giao, hội đàm, hồi hương hài cốt liệt sỹ theo kế hoạch đề ra.

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ngành liên quan thực hiện các thủ tục, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định cử đoàn công tác của tỉnh sang Lào tiếp nhận hài cốt liệt sỹ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bảo đảm mọi mặt cho đoàn công tác 3 tỉnh Xiengkhuang, Vientiane, Xaysomboun trong thời gian đoàn làm việc tại Nghệ An. Đơn vị chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân xã Đông Lộc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính; xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng, tổ chức luyện tập bảo đảm Lễ truy điệu, an táng diễn ra theo đúng kế hoạch, thành kính, trang nghiêm, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Hơn 40 năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao cả và tình cảm sâu nặng với các anh hùng liệt sỹ, Ban công tác đặc biệt Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với 3 tỉnh Xiengkhuang, Vientiane và Xaysomboun đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được hơn 12.740 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam chiến đấu hy sinh trong các cuộc kháng chiến trên đất nước bạn Lào hồi hương về Việt Nam.

Trong đó, có 1.680 hài cốt xác định được tên tuổi, quê quán; bàn giao gần 940 hài cốt liệt sỹ để chính quyền địa phương và gia đình tổ chức an táng tại quê hương các liệt sỹ.

Trong điều kiện địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, những năm qua lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã nỗ lực vượt khó, mở rộng phạm vi tìm kiếm với quyết tâm đưa các liệt sỹ trở về đất mẹ.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong suốt hàng chục năm qua thể hiện trách nhiệm chính trị sâu sắc mà còn là nghĩa cử thiêng liêng, đáp ứng tình cảm, nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sỹ./.

