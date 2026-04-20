Phát hiện một hài cốt liệt sỹ trong hầm chiến đấu tại Quảng Trị

Ngày 20/4, Trung tá Lê Trường Giang, Chính trị viên Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) cho biết thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” đơn vị đã triển khai lực lượng tìm kiếm tại khu vực Đông Bắc, cao điểm 288, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Qua quá trình khảo sát, nắm thông tin địa bàn, lực lượng đã phát hiện và cất bốc được một hài cốt liệt sỹ tại khu vực này.

Hài cốt được tìm thấy trong hầm chiến đấu, ở độ sâu khoảng 0,7m, cùng một số di vật đi kèm gồm tăng lót hầm, bình tông, hai bát ăn cơm, dây dù, dây thông tin và một khẩu súng tiểu liên AK.

Theo thông tin ban đầu, liệt sỹ có thể thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 27, Mặt trận B5, hy sinh trong giai đoạn 1970-1971 khi tham gia chiến đấu tại cao điểm 544 (Đồi Phulơ).

Hiện hài cốt liệt sỹ đang được Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Sư đoàn 968 quản lý tại khu vực phát hiện, chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định.

Đơn vị tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh, đối chiếu thông tin nhằm phục vụ công tác xác định danh tính liệt sỹ./.

