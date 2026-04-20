Dồn lực cho hành trình 500 ngày đêm xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và đền ơn đáp nghĩa, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa ban hành văn bản số 2345/MTTW-BTT về việc hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.” Đây không chỉ là một đợt thi đua cao điểm mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ.

Theo đó, Ban Thường trực đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên quán triệt sâu sắc tinh thần trách nhiệm, coi đây là công việc thiêng liêng, gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị .

Để chiến dịch đạt hiệu quả cao nhất, công tác tuyên truyền được đặc biệt chú trọng thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng số nhằm lan tỏa rộng rãi mục tiêu của chiến dịch. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội, từ các doanh nghiệp, tầng lớp trí thức đến các nhà khoa học. Đặc biệt, sự đồng hành của các cựu chiến binh và các nhân chứng lịch sử là yếu tố then chốt trong việc cung cấp thông tin quý báu về liệt sỹ và mộ liệt sỹ.

Bên cạnh việc huy động nguồn lực, công tác giám sát và phản biện xã hội cũng được tăng cường nhằm bảo đảm các chính sách, pháp luật về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện đúng quy định . Thông qua đó, Mặt trận Tổ quốc sẽ kịp thời lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của thân nhân liệt sỹ và kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai .

Chiến dịch cũng là dịp để biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và nhân rộng những mô hình, cách làm hay trong công tác nghĩa tình này . Hành trình 500 ngày đêm sẽ là một "cuộc hội quân" của lòng nhân ái, sự biết ơn, nhằm sớm đưa các anh hùng liệt sỹ còn thất lạc trở về với vòng tay gia đình và quê hương ./.

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Kế hoạch tổ chức phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ.