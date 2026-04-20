Khánh Hòa tăng tốc chiến dịch “500 ngày đêm” tri ân liệt sỹ

Phát huy trách nhiệm chính trị và tình cảm thiêng liêng đối với các anh hùng liệt sỹ, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa. Địa phương đang tích cực thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm” nhằm số hóa dữ liệu, xây dựng ngân hàng ADN thân nhân liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Cuối năm 2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các lực lượng địa phương cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ Võ Hơn (sinh năm 1921, quê Quảng Nam-Đà Nẵng) sau gần 70 năm nằm lại tại tổ 1 Vĩnh Điềm, phường Tây Nha Trang.

Trong ngày diễn ra lễ cất bốc, bà Võ Thị Mộng Trâm (trú tại xã Suối Dầu, con gái duy nhất của liệt sỹ Võ Hơn) xúc động chia sẻ: Liệt sỹ hy sinh năm 1957, trong giai đoạn đầu kháng chiến chống Mỹ khi làm nhiệm vụ tại Căn cứ Đá Đen (Diên Khánh). Gia đình mong muốn đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hòn Dung (phường Bắc Nha Trang), để được yên nghỉ bên đồng đội.

Đây là một trong nhiều trường hợp được quy tập trên địa bàn, thể hiện nỗ lực bền bỉ và nghĩa tình sâu nặng của tỉnh trong công tác tri ân, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (từ 1/7/2025) đến nay, Khánh Hòa đã khảo sát, tìm kiếm 12 khu vực, quy tập được 2 hài cốt liệt sỹ; tổ chức lễ truy điệu, an táng bảo đảm trang nghiêm, chu đáo, phù hợp nguyện vọng thân nhân và phong tục địa phương. Tỉnh cũng đã xác định danh tính 9 hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; thực hiện đính chính thông tin trên bia mộ đối với 6 phần mộ liệt sỹ.

Đại tá Trương Thành Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết, nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao độ chính xác trong công tác tri ân, tỉnh đã đề ra nhiều mục tiêu trọng tâm trong Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.”

Theo đó, địa phương phấn đấu xác minh, kết luận 168 khu vực với 946 thông tin mộ liệt sỹ; quy tập khoảng 150 hài cốt liệt sỹ; hoàn thành lấy mẫu đối với các mộ chưa xác định thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ; đồng thời thiết lập ngân hàng ADN thân nhân liệt sỹ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh.

Việc xác định thông tin liệt sỹ trên bia mộ bằng phương pháp thực chứng dự kiến đạt tỷ lệ 20-50%. Cùng với đó, tỉnh hoàn thành điều chỉnh bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ theo địa giới hành chính mới.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Khánh Hòa yêu cầu xây dựng kế hoạch triển khai Chiến dịch “500 ngày đêm” cụ thể, chi tiết. Trong quá trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phải bảo đảm khoa học, chặt chẽ, đúng quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, các đơn vị phải thường xuyên rút kinh nghiệm, phổ biến phương pháp, cách làm hay, hiệu quả để các địa phương nghiên cứu, tham khảo, triển khai thực hiện, quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích kinh phí và phương tiện, trang bị được cấp.../.

