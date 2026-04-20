Thời tiết ngày 20/4: Mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 20/4, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cùng với diễn biến mưa lớn, nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm có thể xảy ra như mưa rào và dông kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Bên cạnh đó, nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng cục bộ ở những vùng trũng, thấp cũng ở mức cao.

Đặc biệt tại các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Lào Cai có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ; đòi hỏi người dân và chính quyền địa phương cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

Thời tiết cụ thể các khu vực như sau: Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xuất hiện trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Ở Đông Bắc Bộ, thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 22-24 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất phía Bắc 28-31 độ C, phía Nam 31-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông vẫn cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tại cao nguyên Trung Bộ, ngày nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra trong dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tại Thủ đô Hà Nội, thời tiết nhiều mây, có lúc xuất hiện mưa rào và dông. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong các cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 24-26 độ C, cao nhất từ 27-29 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 33-35 độ C./.

Những việc nên và không nên làm khi xảy ra mưa đá Có những việc không nên làm khi xảy ra mưa đá như không nên trú trong nhà mái lá, mái ngói, fibro ximăng, dưới cây to, cột điện, trạm biến áp, biển quảng cáo.