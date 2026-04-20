Bộ Y tế: Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, quản lý dữ liệu đồng bộ

Ngày 20/4, Bộ Y tế thông tin đã có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực bảo trợ xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2026.

Theo đó, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động theo dõi chặt chẽ, thường xuyên diễn biến thiên tai, dịch bệnh và các sự cố bất khả kháng khác ảnh hưởng đến đời sống dân sinh của người dân trên địa bàn để thông tin, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại đời sống dân sinh; Bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương, huy động, vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để khắc phục hậu quả, bảo đảm việc cứu trợ kịp thời cho người dân.

Các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, tổng hợp tình hình thiếu lương thực, nhu yếu phẩm của người dân bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, giáp hạt và các sự cố bất khả kháng khác để kịp thời hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội. Trong đó, ưu tiên nhóm đối tượng là trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi và các đối tượng trợ giúp xã hội khác.

Các địa phương bảo đảm 100% đối tượng đủ điều kiện được hưởng chính sách trợ giúp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 và Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ. Tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ trợ cấp xã hội hàng tháng, trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế và chính sách trợ giúp xã hội khác cho đối tượng bảo trợ xã hội ở cộng đồng theo quy định, phù hợp với điều kiện của người hưởng và đặc thù của địa phương; Tiếp tục thực hiện chi trả trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt; Thực hiện chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc cho đối tượng bảo trợ xã hội ở cơ sở trợ giúp xã hội (bao gồm cơ sở công lập và ngoài công lập) theo đúng quy định.

Các đơn vị chức năng chủ động rà soát, tổng hợp các đối tượng khó khăn trên địa bàn chưa được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định cho các đối tượng này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội phù hợp với điều kiện của địa phương.

Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai hiệu quả Luật Người cao tuổi; Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam", "Ngày Người cao tuổi Việt Nam", "Ngày Quốc tế Người cao tuổi"; tăng cường thực hiện công tác người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số (theo Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 23/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ).

Các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Luật Người khuyết tật; Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật; Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030; kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Người khuyết tật Việt Nam và Ngày Quốc tế về người khuyết tật; Triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030, Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí giai đoạn 2021-2030…

Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố xây dựng Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn; Tập trung thực hiện các biện pháp phòng ngừa tại cộng đồng gắn với tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống mại dâm; Đánh giá tình hình mại dâm; Tổ chức kiểm tra chuyên ngành đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm; Duy trì và mở rộng các mô hình hiệu quả về can thiệp giảm hại và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm; Nâng cao năng lực đội ngũ thực thi bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Các đơn vị chức năng cần tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; Thực hiện công tác tiếp nhận, bảo vệ, chuyển tuyến và hỗ trợ chế độ chính sách cho nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân bị mua bán kịp thời, đúng quy định; Đẩy mạnh truyền thông về âm mưu, thủ đoạn của tội phạm mua bán người, nhất là thủ đoạn lừa đảo qua mạng nhằm cưỡng bức lao động; Tổ chức tập huấn, củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân sau sắp xếp tổ chức bộ máy; Thực hiện sàng lọc, nhận diện dấu hiệu người bị mua bán để tư vấn, hỗ trợ và thí điểm các mô hình hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán.

Bộ Y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đôn đốc ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các cơ sở trợ giúp xã hội rà soát, làm sạch, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu vào các Cơ sở dữ liệu lĩnh vực bảo trợ xã hội, bảo đảm các tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đồng bộ, xuyên suốt," phục vụ kết nối, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia dùng chung, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu ngành y tế và công tác cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu./.

