Xe đầu kéo va chạm xe máy khiến 2 người tử vong ở Đắk Lắk

Chiều 20/4, lãnh đạo xã Xuân Lãnh (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 2 người tử vong.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra trên tuyến Quốc lộ 19C, đoạn qua thôn Lãnh Vân (xã Xuân Lãnh) vào khoảng 8 giờ 50 phút cùng ngày (20/4). Xe ôtô đầu kéo mang biển kiểm soát 78H-015.27 kéo theo sơ mi rơ moóc 78R-009.28 do ông Bùi Văn Mùi (sinh năm 1992, trú tại xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc-Nam (đi từ xã Xuân Lãnh đến xã Đồng Xuân).

Khi đến Km45+350 thuộc thôn Lãnh Vân (xã Xuân Lãnh), xe đầu kéo này đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 78X1-3544 do ông Đặng Văn Hùng (sinh năm 1960) điều khiển, chở theo phía sau bà Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 1963, cùng trú tại xã Xuân Lãnh), lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn giao thông khiến ông Hùng và bà Lệ tử vong tại hiện trường. Thiệt hại về tài sản hiện chưa được xác định.

Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lãnh cho biết, ông Hùng là em rể bà Lệ, đang trên đường chở bà Lệ đi khám bệnh thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với các bên liên quan; đồng thời làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật./.

