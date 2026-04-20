ACV lên lộ trình chuyển giao hoạt động giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thông tin đang triển khai công tác chuẩn bị khai thác Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, trong đó đã xây dựng và báo cáo cấp có thẩm quyền phương án chuyển giao hoạt động giữa Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành theo lộ trình 2 bước.

Mục tiêu là tiến tới chuyển dịch phần lớn và toàn bộ các chuyến bay quốc tế sang khai thác tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành theo từng giai đoạn, phù hợp với năng lực hạ tầng và mục tiêu phát triển trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế.

Bước 1 tính từ khi khai thác thương mại đến hết lịch bay mùa Đông 2026 (từ ngày 1/12/2026 đến ngày 27/3/2027), chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài (bao gồm vận tải hàng hóa) tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sang Long Thành. Dự kiến đạt khoảng 19% sản lượng khách quốc tế khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp tới bước 2 tính từ lịch bay mùa Hè 2027 đến hết năm 2030 (từ ngày 28/3/2027 đến hết năm 2030), chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế còn lại (trừ các chặng ngắn dưới 1.000km của hãng hàng không Việt Nam khai thác).

Mục tiêu đạt trên 90% sản lượng khách quốc tế tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngay trong năm 2027.

Sang giai đoạn sau năm 2030, chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ sang khai thác tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành nhằm thiết lập nền tảng hình thành "trung tâm vận tải hàng không đầu mối trung chuyển quốc tế ngang tầm khu vực tại vùng Thành phố Hồ Chí Minh" theo đúng định hướng tại Quyết định số 648/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Lúc này, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất chỉ khai thác các chuyến bay nội địa và các chuyến bay thương mại quốc tế không thường lệ, các chuyến bay thuê chuyến phục vụ các tổ chức, cá nhân.

Hiện ACV đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị để hoàn thiện Kế hoạch thử nghiệm và chuyển giao khai thác, cùng với cập nhật dự báo sản lượng theo tình hình thực tế hiện tại.

Ngay sau khi cấp có thẩm quyền ban hành phương án phân chia khai thác giữa Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành và Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, ACV sẽ khẩn trương phối hợp với các bên liên quan để triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả./.

