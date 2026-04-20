Cần Thơ: Xử phạt một công ty thi công cao tốc không đảm bảo an toàn giao thông

Ngày 20/4, Đội Cảnh sát giao thông Đường bộ cao tốc số 7 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết đơn vị đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Xây dựng T.S. do vi phạm quy định thi công trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Trước đó, chiều 19/4, tại Km2012 trên tuyến cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang, lực lượng chức năng phát hiện đơn vị này thi công khi tuyến đường đang khai thác nhưng không bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu, rào chắn tạm thời theo phương án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đội Cảnh sát giao thông Đường bộ cao tốc số 7 đã lập biên bản với sự chứng kiến của đại diện doanh nghiệp.

Với hành vi trên, doanh nghiệp bị xử phạt 25 triệu đồng theo điểm c, khoản 5, Điều 8, Nghị định 336/2025/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 22/12/2025 về "quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ."

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát giao thông buộc Tổng Công ty Xây dựng T.S chấm dứt vi phạm và khẩn trương bổ sung đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực thi công.

Đội Cảnh sát giao thông Đường bộ cao tốc số 7 cảnh báo việc không đảm bảo hệ thống báo hiệu, cảnh báo an toàn khi thi công trên cao tốc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tham gia giao thông.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc.

Cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang được đưa vào khai thác cuối tháng 12/2025, dài hơn 37km, vốn đầu tư hơn 10.370 tỷ đồng, là dự án thành phần của tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau dài 110km.

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc với quy mô 4 làn xe, đóng vai trò trục giao thông động lực, tăng cường kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị, khu công nghiệp và cảng biển trọng yếu trong khu vực Tây Nam Bộ.

Đối với đoạn Hậu Giang-Cà Mau, sau khi tạm dừng khai thác từ ngày 16/3 để thi công các hạng mục còn lại, công trình dự kiến thông xe toàn tuyến vào dịp lễ 30/4 tới.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng), lý do tạm ngưng khai thác đoạn Hậu Giang-Cà Mau là do trên tuyến còn một số hạng mục còn chậm như rãnh tiêu năng, lề bêtông..., đặc biệt là một số dốc cầu, cống chưa bằng phẳng. Do đó, chủ đầu tư đã cho dừng khai thác cao tốc Hậu Giang-Cà Mau từ ngày 16/3/2026 để tiếp tục hoàn thiện.

Các đơn vị thi công đang tập trung thi công các hạng mục như taluy đầu cầu, đầu cống, rãnh dẫn nước, gia cố lề bêtông, cũng như xử lý các vị trí chưa đảm bảo độ bằng phẳng tại đầu cầu, cống...

Hiện tiến độ thi công vẫn còn chậm so với kế hoạch do giá nhiên liệu, vật liệu tăng cao, nguồn vật liệu thiếu hụt cho các đơn vị thi công tại công trình.

Chủ đầu tư đang chỉ đạo đơn vị thi công tập trung mọi nguồn lực thực hiện, đảm bảo tiến độ đề ra theo kế hoạch, quyết tâm thông xe toàn tuyến vào dịp kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước./.

