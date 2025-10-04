Đắk Lắk: Xác định tài xế gây tai nạn khiến Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng tử vong

Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã xác định được người gây tai nạn khiến ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dray Bhăng (tỉnh Đắk Lắk) tử vong khi đang làm nhiệm vụ phòng, chống lũ lụt.

Cụ thể, người gây tai nạn khiến ông Lê Phước Toàn tử vong được xác định là Lê Thị Cẩm Chi (sinh năm 1992, trú tại xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk). Sau khi gây tai nạn, người này đã rời khỏi hiện trường. Sáng 4/10, Lê Thị Cẩm Chi đã đến cơ quan chức năng để trình báo sự việc.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 25 phút ngày 3/10/2025, trên tuyến Quốc lộ 27 đoạn qua địa xã Dray Bhăng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô mang biển kiểm soát 47A- 461.73 do Lê Thị Cẩm Chi điều khiển theo hướng Nam-Bắc đã va chạm với ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch xã Dray Bhăng (sinh năm 1981, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Lúc này, ông Toàn đang cùng cán bộ xã làm nhiệm vụ điều tiết giao thông sau trận mưa lớn gây ngập tuyến quốc lộ 27 qua địa bàn.

Vụ tai nạn giao thông khiến ông Lê Phước Toàn tử vong khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Thanh Minh, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dray Bhăng cho biết, địa phương đã có báo cáo nội dung vụ việc đến Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Ủy ban Nhân dân xã Dray Bhăng kiến nghị cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương và hoàn thiện thủ tục công nhận Liệt sỹ đối với ông Lê Phước Toàn./.

Đắk Lắk: Chủ tịch UBND xã tử vong khi làm nhiệm vụ phòng, chống lũ lụt Trong lúc triển khai phương án chống lũ và phân luồng giao thông trên Quốc lộ 27, ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dray Bhăng, bị ôtô đâm trúng và tử vong do chấn thương quá nặng.