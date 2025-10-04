Xã hội

Giao thông

Đắk Lắk: Xác định tài xế gây tai nạn khiến Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng tử vong

Người gây tai nạn khiến ông Lê Phước Toàn tử vong là Lê Thị Cẩm Chi (sinh năm 1992, trú tại xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk). Sáng 4/10, người phụ nữ này đã đến cơ quan chức năng để trình báo sự việc.

Tường Quân
Hình ảnh camera ghi lại ông Toàn đang điều tiết giao thông.
Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã xác định được người gây tai nạn khiến ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dray Bhăng (tỉnh Đắk Lắk) tử vong khi đang làm nhiệm vụ phòng, chống lũ lụt.

Cụ thể, người gây tai nạn khiến ông Lê Phước Toàn tử vong được xác định là Lê Thị Cẩm Chi (sinh năm 1992, trú tại xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk). Sau khi gây tai nạn, người này đã rời khỏi hiện trường. Sáng 4/10, Lê Thị Cẩm Chi đã đến cơ quan chức năng để trình báo sự việc.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 25 phút ngày 3/10/2025, trên tuyến Quốc lộ 27 đoạn qua địa xã Dray Bhăng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô mang biển kiểm soát 47A- 461.73 do Lê Thị Cẩm Chi điều khiển theo hướng Nam-Bắc đã va chạm với ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch xã Dray Bhăng (sinh năm 1981, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Lúc này, ông Toàn đang cùng cán bộ xã làm nhiệm vụ điều tiết giao thông sau trận mưa lớn gây ngập tuyến quốc lộ 27 qua địa bàn.

Vụ tai nạn giao thông khiến ông Lê Phước Toàn tử vong khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Thanh Minh, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dray Bhăng cho biết, địa phương đã có báo cáo nội dung vụ việc đến Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Ủy ban Nhân dân xã Dray Bhăng kiến nghị cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương và hoàn thiện thủ tục công nhận Liệt sỹ đối với ông Lê Phước Toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đắk Lắk #tai nạn giao thông #Chủ tịch xã Lê Phước Toàn #nguyên nhân tai nạn #xe ôtô gây tai nạn #nữ tài xế Đắk Lắk
