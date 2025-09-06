Đắk Lắk: Va chạm với xe thu gom rác trong trường, một học sinh tử vong

Ông Nguyễn Đình Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk) vừa thông tin đến chiều 6/9, lực lượng Công an phường vẫn tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng làm rõ vụ việc xe chở rác va chạm với một em học sinh lớp 6 trong khuôn viên một trường học khiến nạn nhân bị thương nặng rồi tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày, xe ôtô chở rác mang biển kiểm soát 47C-221.13 do anh V.A.S (sinh năm 1984, trú tại tỉnh Lâm Đồng) điều khiển vào trong khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên (nằm trên đường Thủ Khoa Huân, phường Thành Nhất) thu gom rác thì va chạm với em T.M.T (học sinh lớp 6 của trường, trú tại xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk).

Vụ việc khiến em T bị thương nặng. Phát hiện sự việc, mọi người đã nhanh chóng đưa em T đến bệnh viện cấp cứu nhưng em T đã tử vong sau đó.

Ông Nguyễn Đình Tâm cho biết hiện lực lượng Công an phường vẫn đang có mặt tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên để phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.

Khi có thông tin cụ thể, địa phương sẽ cung cấp thông tin cho báo chí./.

