Đắk Lắk: Các hồ chứa thủy điện xả tràn điều tiết nước

Ngày 26/9, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phát thông tin cảnh báo điều tiết xả tràn các hồ chứa thủy điện Srêpôk 3, Buôn Kuốp và Buôn Tua Srah.

Theo đó, từ đầu tháng 9 đến nay, do ảnh hưởng của các cơn bão số 7,8,9 trên lưu vực các hồ chứa có mưa trên diện rộng, làm tăng lưu lượng nước về các hồ chứa.

Mưa lớn kết hợp với điều kiện hồ chứa chưa được khai thác tối đa ở một số thời điểm, dẫn đến mực nước các hồ chứa tăng đáng kể.

Nhằm đảm bảo quy trình vận hành liên hồ chứa, quy trình vận hành hồ chứa, các hồ đã vận hành điều tiết xả tràn gồm Hồ Buôn Kuốp xả điều tiết qua tràn từ ngày 6/9 với lưu lượng 38-113 m3/s; Hồ Srêpôk 3 xả điều tiết qua tràn từ ngày 7/9 với lưu lượng 37-323 m3/s.

Trong thời gian tới, do ảnh hưởng của rìa xa phía Nam của dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 10, dự báo từ 26/9 trên lưu vực các hồ chứa có mưa vừa, có nơi mưa to. Lưu lượng nước về các hồ chứa có thể tiếp tục tăng cao nên phải điều tiết.

Trong đó, Hồ Buôn Tua Srah phải điều tiết xả tràn lần đầu với lưu lượng xả tràn từ 27-200 m3/s. Các hồ Srêpôk 3, Buôn Kuốp tiếp tục xả tràn với lưu lượng như trên, lưu lượng xả có thể tăng lên theo lưu lượng nước về hồ và chế độ khai thác chạy máy.

Theo ông Nguyễn Đức, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du và quy trình vận hành liên hồ chứa, quy trình vận hành hồ chứa, công ty đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk; Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng cùng các địa phương vùng hạ du gồm: xã Nam Ka, Krông Ana, Hòa Phú, Ea Nuôl, Ea Wer (tỉnh Đắk Đắk); xã Quảng Phú, Nâm Nung, Nam Đà, Cư Jút, Nam Dong, Đắk Wil (tỉnh Lâm Đồng) tăng cường phổ biến cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa về chế độ vận hành điều tiết xả tràn để biết và chủ động phòng tránh.

Nhân dân chủ động thu hoạch nông sản, thủy sản và hoa màu; không để các nông cụ ở vùng trũng, thấp và vùng thoát lũ dọc sông.

Bên cạnh đó, trong quá trình điều tiết xả tràn hoặc khi có lũ xảy ra, đề nghị Ban Chỉ huy các cấp thường xuyên phối hợp và trao đổi thông tin với Công ty Thủy điện Buôn Kuốp để có biện pháp ứng phó nhằm giảm nhẹ thiệt hại.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp được giao quản lý vận hành 3 nhà máy thủy điện bậc thang lớn trên sông Srêpốk thuộc địa bàn 2 tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng là Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah và Srêpốk 3 với tổng công suất 586 MW./.

