Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam ngừng xả tràn để hạn chế ngập vùng hạ du

Đập tràn Thủy điện Trị An nhìn từ hạ lưu. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Ngày 26/10, theo thông tin từ Công ty Thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), từ 16 giờ cùng ngày, Thủy điện Trị An kết thúc xả tràn hồ chứa.

Việc ngừng xả tràn là để hạn chế ngập vùng hạ du, bởi những ngày tới triều cường tại hạ lưu sông Sài Gòn-Đồng Nai sẽ lên cao.

Ông Võ Tấn Nhẫn, Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An, cho biết hiện cao trình hồ Trị An đạt 61,57m (cao trình an toàn hồ là 62m); trung bình mỗi giây lượng nước về hồ khoảng 640m3.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, 5 ngày tới, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn-Đồng Nai sẽ tăng cao nên Thủy điện Trị An ngừng xả lũ nhằm góp phần hạn chế triều cường.

Thủy điện Trị An là hồ lớn nhất miền Nam với 4 tổ máy, công suất thiết kế 400MW.

Ngoài đóng góp cho điện lưới điện quốc gia, Thủy điện Trị An còn giúp điều tiết nguồn nước sinh hoạt, sản xuất, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ du.

Theo ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai, ngày 26/10, mực nước tại trạm Biên Hòa (hạ lưu sông Đồng Nai) vẫn ở mức dưới báo động 1.

Dự báo những ngày tới triều cường tại trạm Biên Hòa sẽ lên cao, có thể gây ngập lụt các khu vực trũng, thấp ven sông, suối.

Ông Nguyễn Phước Huy cho biết do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng nên năm nay triều cường trên sông Đồng Nai diễn biến rất phức tạp, vừa qua đã ghi nhận đỉnh triều 2,09m, mức cao nhất trong 24 năm qua./.

