TP Hồ Chí Minh đạt đỉnh triều cường, nhiều tuyến đường ngập nặng

Các phương tiện di chuyển khó khăn khi triều cường gây ngập trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Tối 18/10, triều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt đỉnh lên mức 1,8m (vượt mức báo động III 0,2m), khiến nhiều tuyến đường ven sông, ven kênh rạch trên địa bàn Thành phố ngập sâu, người dân và phương tiện đi lại khó khăn.

Quận 7 là khu vực ngập nặng nhất với hàng loạt tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, Lê Văn Lương, Phú Thuận... chìm sâu trong dòng nước từ Kênh Tẻ tràn lên mặt đường.

Triều cường lên đúng vào thời điểm tan tầm, người dân trên đường đi làm về gặp nhiều khó khăn. Tại ngã tư Huỳnh Tấn Phát-Phú Thuận, nước ngập nặng từ khoảng 16 giờ khiến giao thông tại đây ùn ứ. Có nơi nước dâng gần nửa bánh xe ôtô khiến hàng loạt phương tiện chết máy, người dân phải vất vả dẫn bộ hoặc dựng tạm xe môtô trên lề đường chờ nước rút.

Nhiều xe ôtô bị nước tràn vào động cơ, tắt máy ngay giữa đường gây ùn tắc giao thông. Trên đường Trần Xuân Soạn, bốn bề nước bủa vây hàng trăm mét đường, mức ngập lên đến gần nửa mét. Tại một số đoạn, hàng loạt xe môtô bị sóng nước đánh đổ, người điều khiển phương tiện ngã ra mặt đường, nhiều người đi đường phải xúm vào trợ giúp. Nhiều hộ dân phải dùng tấm gỗ chắn trước cửa để hạn chế nước vào nhà.

Ông Lê Quang Hiển, người dân sinh sống trên đường Trần Xuân Soạn, cho biết hôm nay là ngày thứ hai liên tiếp triều cường dâng cao tại tuyến đường này. Hàng năm, khi triều cường dâng cao, gia đình ông và người dân xung quanh rất lo lắng do nước dâng cao tràn vào nhà làm hư hại nhiều đồ đạc. Khi triều xuống, nước bẩn đọng lại khắp nhà, dọn dẹp rất mệt mỏi và gây nguy cơ dịch bệnh.

Theo ông Hiển, đường Trần Xuân Soạn đông dân cư và các hộ kinh doanh, nhà hàng, quán ăn nên khi triều cường dâng cao khiến sinh hoạt, buôn bán của người dân bị đảo lộn. Tình trạng này đã diễn ra từ rất nhiều năm qua nhưng đến nay vẫn chưa có cách khắc phục, người dân chỉ có thể học cách “sống chung với lũ.”

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đây là kỳ triều cường cao trong năm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn-Đồng Nai có khả năng lên chậm trong 1-2 ngày tới, sau đó xuống lại.

Bên cạnh đó, dự báo trong những ngày tới, Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và giông, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa to tập trung chủ yếu về chiều và tối. Người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp triều cao gây ngập úng các vùng trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến đời sống người dân./.

Hình ảnh nhiều tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh ngập nặng do triều cường đạt đỉnh Chiều tối 18/10, triều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt đỉnh ở mức 1,8m, trên mức báo động 3, khiến nhiều tuyến đường ven sông, ven kênh rạch ngập sâu, người dân và phương tiện di chuyển khó khăn.