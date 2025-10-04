Đắk Lắk: Chủ tịch UBND xã tử vong khi làm nhiệm vụ phòng, chống lũ lụt

Ngày 4/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dray Bhăng tử vong khi đang làm nhiệm vụ phòng, chống lũ lụt.

Vào khoảng 18 giờ 15 phút ngày 3/10, trên địa bàn xã Dray Bhăng có mưa rất to gây ngập lụt một số đoạn trên Quốc lộ 27 qua địa bàn.

Nhận được thông tin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dray Bhăng Lê Phước Toàn cùng cán bộ Ủy ban Nhân dân xã đã đến hiện trường triển khai phương án phòng, chống lũ lụt và phân luồng giao thông.

Khi đang thực hiện nhiệm vụ, ông Lê Phước Toàn bị một xe ôtô con chạy với tốc độ cao đâm thẳng từ phía sau hất văng ra xa khoảng trên 10m.

Mặc dù được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu nhưng ông Lê Phước Toàn đã tử vong, do bị thương quá nặng.

Sáng 4/10, chính quyền địa phương cùng nhân dân đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình ông Lê Phước Toàn.

Lực lượng chức năng đang xác minh tài xế ôtô gây ra vụ tai nạn để xử lý theo quy định pháp luật./.

