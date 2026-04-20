Không gian văn hóa Việt lan tỏa giữa lòng thành phố Paris

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, chiều 19/4, tại một không gian ấm cúng ở Paris, sự kiện giới thiệu văn hóa Việt Nam mang chủ đề “Bàn tay và trái tim trong những thanh âm và sắc màu” (La main et le cœur aux notes et couleurs) đã diễn ra trong không khí gần gũi nhưng không kém phần tinh tế, thu hút đông đảo khách mời Pháp và quốc tế yêu thích văn hóa Á Đông.



Ngay từ khi bước vào không gian trưng bày, người tham dự có thể cảm nhận rõ sự kết hợp hài hòa giữa hương thơm dịu nhẹ của trà, vị đậm đà của càphê và sắc màu rực rỡ của các sản phẩm thủ công Việt Nam.

Các bàn trưng bày được sắp đặt công phu, giới thiệu nhiều loại trà và càphê đặc trưng, cùng những câu chuyện về nguồn gốc, cách chế biến và triết lý thưởng thức gắn với đời sống văn hóa Việt.

Đông đảo khách mời Pháp quan tâm tới văn hóa Việt Nam tới tham dự sự kiện tại tiệm trà Sobica. (Ảnh: Ngọc Hiệp/TTXVN)

Điểm đáng chú ý của sự kiện là các hoạt động trải nghiệm trực tiếp. Khách tham dự không chỉ được nếm thử trà và càphê, mà còn được hướng dẫn cách pha chế theo nhiều phương pháp khác nhau.

Một số sản phẩm được giới thiệu đạt tiêu chuẩn hữu cơ, gắn với mô hình nông nghiệp bền vững, thu hút sự quan tâm của công chúng Pháp, vốn ngày càng chú trọng tới tiêu dùng có trách nhiệm.



Không gian nghệ thuật cũng là một điểm nhấn đặc biệt. Trong phần trình bày, nhà sử học Catherine Chadefaud đã đưa người nghe trở lại hành trình lịch sử của trà khi du nhập vào Pháp, mở ra góc nhìn thú vị về sự giao thoa văn hóa Đông-Tây.

Tiếp đó, các nghệ sỹ Maria Lucia Barros và Philippe Foulon đã mang đến những tiết mục âm nhạc cổ điển trong không gian gần gũi, tái hiện tinh thần của các salon nghệ thuật châu Âu thế kỷ XVIII.



Đáng chú ý, phần “Musical Thé,” thưởng trà kết hợp âm nhạc, đã tạo nên trải nghiệm đa giác quan, nơi người tham dự vừa thưởng thức hương vị trà Việt, vừa lắng nghe những giai điệu nhẹ nhàng. Sự kết hợp này mang lại cảm giác thư giãn và mở ra cách tiếp cận mới trong việc quảng bá văn hóa.



Bên cạnh đó, các sản phẩm dệt thổ cẩm của Việt Nam với họa tiết truyền thống, chất liệu tự nhiên và cách thể hiện hiện đại cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Gian trưng bày đã thu hút đông đảo người xem, tìm hiểu kỹ hơn về quy trình sản xuất cũng như ý nghĩa văn hóa của từng sản phẩm.



Sự kiện thu hút đông đảo bạn bè Pháp quan tâm tới văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Ngọc Hiệp/TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, chị Hằng Vũ - chủ cửa hàng trà Việt Sobica - cho biết sự kiện lần này là bước tiếp nối sau triển lãm trước đó tại Paris với mong muốn mở rộng hơn nữa việc giới thiệu các giá trị thủ công truyền thống của Việt Nam.

Theo chị, điểm nhấn của chương trình không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn ở câu chuyện văn hóa phía sau, từ nghề dệt truyền thống đến những hình ảnh sinh động phản ánh đời sống, tín ngưỡng và bản sắc cộng đồng của các dân tộc Việt Nam.

Chị kỳ vọng từ nay đến tháng 6 sẽ tiếp tục tổ chức được thêm nhiều hoạt động để giới thiệu sâu hơn về thổ cẩm, đặc sản vùng miền, cũng như các ngành nghề truyền thống như trà, càphê và gia vị.



Trong khi đó, bà Rosine Young - thành viên Ban tổ chức sự kiện - chia sẻ rằng bà từng thưởng thức các loại trà Việt Nam và rất ấn tượng với những sản phẩm được trưng bày tại đây.

Theo bà Rosine Young, dù chưa có nhiều cơ hội tìm hiểu sâu về Việt Nam nhưng thông qua việc trải nghiệm trà, càphê và các sản phẩm thổ cẩm thủ công, bà cảm nhận được sự phong phú của một đất nước với 54 dân tộc, mỗi vùng miền mang những sắc màu và đặc trưng riêng.

Trong con mắt của bà, các sản phẩm thổ cẩm không chỉ đẹp về hình thức mà còn chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc, bởi đó là kết quả của lao động thủ công, của bàn tay, suy nghĩ và tâm huyết của con người.

Bà bày tỏ trân trọng cộng đồng người Việt tại Pháp, những người đã vượt qua nhiều khó khăn khi hội nhập nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa, tinh thần ham học hỏi và sự cởi mở. Theo bà, chính sự giao thoa giữa các giá trị văn hóa, cùng tinh thần sẻ chia và kết nối con người đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của sự kiện lần này.



Không khí giao lưu cởi mở, những cuộc trò chuyện giữa khách Pháp và đại diện Việt Nam đã góp phần tạo nên cầu nối văn hóa sống động. Việc tổ chức thành công sự kiện này cho thấy sức hút ngày càng lớn của các giá trị văn hóa Việt Nam tại Pháp, đồng thời mở ra thêm những cơ hội hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, thủ công và sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao trong thời gian tới./.

