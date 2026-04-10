Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, chiều 10/4, tại thủ đô Phnom Penh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cùng đại diện cộng đồng doanh nghiệp, người Việt Nam tại Campuchia.

Trong không khí tràn đầy phấn khởi và rộn ràng khi người dân Chùa Tháp chuẩn bị chào đón Tết cổ truyền vào trung tuần tháng 4, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh việc chuyến thăm chính thức của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng diễn ra ngay sau khi kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI hoàn tất việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo mới thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với quan hệ Việt Nam-Campuchia, đồng thời cũng đem đến niềm vinh dự và sự động viên tinh thần lớn lao cho toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng doanh nghiệp, lưu học sinh và bà con gốc Việt tại Campuchia.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Báo cáo khái quát về tình hình và kết quả công tác trong thời gian qua, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ khẳng định quan hệ Việt Nam-Campuchia được thúc đẩy và phát triển mạnh mẽ, trong đó nổi bật là Đại sứ quán đã phối hợp với phía Campuchia tổ chức hết sức thành công chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước, cũng như tham dự cuộc gặp cấp cao hai Đảng, ba Đảng tại Phnom Penh, tạo cơ sở chính trị vững chắc để các bộ, ngành, địa phương hai bên triển khai, thúc đẩy quan hệ hơn nữa trong thời gian tới.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Campuchia, hợp tác quốc phòng, an ninh giữa hai nước tiếp tục là các trụ cột quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc biên giới hòa bình, ổn định, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm xuyên quốc gia.

Hợp tác kinh tế hiện nay là một điểm sáng khi hai bên đã trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau, nhất là về đầu tư, thương mại và du lịch.

Trong những thành tựu nổi bật đó có sự góp phần tích cực của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư và kinh doanh trên đất nước Chùa Tháp.



Về cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh với nỗ lực của Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán phối hợp cùng chính quyền sở tại, bà con gốc Việt tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng nhìn chung được tạo điều kiện có cuộc sống ổn định, lâu dài. Bà con gốc Việt cơ bản chấp hành tốt luật pháp sở tại, nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đại sứ cho biết thời gian qua, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy tại Campuchia và Đại sứ quán đã phối hợp triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ chính trị được giao, tạo dựng và thiết lập quan hệ chặt chẽ, gần gũi với lãnh đạo, các bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể sở tại nhằm củng cố tình cảm tốt đẹp giữa hai nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Các cơ quan đại diện tại Campuchia đóng vai trò đồng hành, định hướng, hỗ trợ, hướng dẫn các hội, đoàn, cộng đồng doanh nghiệp, lưu học sinh hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Phát huy tinh thần yêu nước, hưởng ứng tinh thần Đại hội lần thứ XIV của Đảng cùng những quyết sách, đường hướng đột phá đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, các cơ quan đại diện, các doanh nghiệp và cộng đồng bà con tiếp tục chủ động sáng tạo, nỗ lực cùng các nước thực hiện thành công các nghị quyết mà Đại hội đã đề ra.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng cộng đồng, doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây trên đất nước Chùa Tháp, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia năm mới dồi dào sức khỏe, may mắn, vui vẻ và thành công.

Thông tin tới cộng đồng người Việt tại Campuchia về tình hình trong nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết sau 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; độc lập, chủ quyền quốc gia và môi trường hòa bình được giữ vững, chính trị-xã hội ổn định, kinh tế ngày càng phát triển, quốc phòng-an ninh được bảo đảm vững chắc, đời sống của nhân dân được nâng cao. Vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được tăng cao.

Năm 2025 và đầu năm 2026, trong bối cảnh thế giới biến động mạnh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới.

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 2025 đạt hơn 8%, đặc biệt tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 920 tỷ USD, Việt Nam đã vào nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới, khẳng định vững chắc vai trò mắt xích quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với kiều bào tại Campuchia.

Trong các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, lãnh đạo Đảng và Nhà nước thường xuyên đề nghị lãnh đạo Campuchia quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cả về chính sách và thực tiễn triển khai để bà con kiều bào ổn định cuộc sống, hội nhập lâu dài vào xã hội sở tại, đóng góp tích cực cho Campuchia và quan hệ hai nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ mong muốn bà con kiều bào tin tưởng và ủng hộ chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như nỗ lực hơn nữa để nâng cao địa vị pháp lý của cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và biểu dương nỗ lực của Đại sứ và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng các cơ quan đại diện trong triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, làm tốt vai trò tham mưu chiến lược cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong quan hệ với Campuchia.

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam cùng cộng đồng kiều bào tại Campuchia nghiêm túc tuân thủ pháp luật và các quy định của chính quyền sở tại, hội nhập tốt vào đời sống xã hội, giữ gìn hình ảnh, uy tín đất nước, giữ gìn văn hóa, bản sắc tiếng Việt, phát huy vai trò cầu nối giữa Việt Nam và Campuchia; tăng cường trau dồi kiến thức văn hóa, lịch sử và pháp luật Campuchia; tiếp tục hướng về cội nguồn, quê hương, đất nước; ủng hộ các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng đề nghị các hội, đoàn tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của mình trong hỗ trợ cộng đồng, xây dựng hình ảnh cộng đồng tốt đẹp ở sở tại. Đồng thời, tiếp tục nắm bắt kịp thời tình hình để tham mưu cho Đảng, Nhà nước thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị với Đảng và Nhà nước Campuchia; cũng như phối hợp chặt chẽ cơ quan chức năng hai nước để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng người Việt tại đất nước Chùa Tháp, trong đó chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Campuchia.

Đây là hoạt động cuối cùng trong chuyến thăm chính thức của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Vương quốc Campuchia, theo lời mời của Samdech Say Chhum, Phó Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương đảng Nhân dân Campuchia.

Tối cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn rời sân bay quốc tế Techo, thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia./.

