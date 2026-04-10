Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gặp gỡ Hội cựu sinh viên Campuchia

Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, chiều 10/4, tại thủ đô Phnom Penh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Samdech Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam gặp đông đảo cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ tham dự.

Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị và tin cậy, phát biểu chào mừng, ông Uch Leang, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia tại Việt Nam bày tỏ niềm vinh dự, vui mừng chào đón Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia.

Hội Cựu sinh viên Campuchia học tại Việt Nam được thành lập năm 2024 với các mục tiêu chính là tăng cường và mở rộng tình hữu nghị, đoàn kết và sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các cựu sinh viên và sinh viên Campuchia đã và đang học tập tại Việt Nam, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, đoàn kết và láng giềng tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Campuchia và Việt Nam…

Hội luôn tự hào là một trong những nhịp cầu kết nối quan trọng, góp phần vun đắp và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia. Các thế hệ sinh viên Campuchia học tại Việt Nam không chỉ được trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên môn, mà còn được nuôi dưỡng trong môi trường thắm đượm tình hữu nghị, sự sẻ chia và đoàn kết sâu sắc từ nhân dân Việt Nam anh em.

“Những giá trị quý báu đó đã trở thành nền tảng để chúng tôi tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của Campuchia, đồng thời tăng cường hợp tác, giao lưu và hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc," ông Uch Leang nói; đồng thời khẳng định, với tư cách cựu sinh viên Campuchia học tại Việt Nam, sẽ tiếp tục vun đắp và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện này đạt đến tầm cao mới trong tương lai.

Trong không khí thân tình, hữu nghị một số cựu sinh viên từng học tập ngành luật, ngành y… đã phát biểu, xúc động chia sẻ về những tình cảm tốt đẹp khi học tập, nghiên cứu tại Việt Nam.

Cựu sinh viên Hul Sovannthyda học tập tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025 chia sẻ, trong suốt 6 năm sinh sống và học tập tại Việt Nam, cô không chỉ tiếp thu được kiến thức chuyên môn mà còn học được rất nhiều bài học quý giá về cuộc sống. Đặc biệt, trong thời gian đại dịch COVID-19, cô càng cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của Nhà nước Việt Nam khi được tạo điều kiện tiêm vaccine và chăm lo như người dân Việt Nam.

“Điều đó khiến em vô cùng xúc động và biết ơn. Không chỉ vậy, em còn rất may mắn khi được các cha mẹ đỡ đầu thuộc Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia nhận nuôi trong chương trình Ươm mầm hữu nghị do Hội phát động. Từ đó, em có thêm một gia đình thứ hai tại Việt Nam,” Hul Sovannthyda nói.

Lưu học sinh Tim Sothea nhận học bổng bậc đại học và sau đại học tại Việt Nam từ năm 1998 đến năm 2000. Trong suốt 11 năm sống và học tập tại Việt Nam, Tim Sothea cảm thấy như mình đang học tập tại chính quê hương của mình; nhận được sự đón tiếp và chào đón rất nồng hậu từ người dân Việt Nam, bạn bè, thầy cô, cũng như các cấp lãnh đạo tại các trường học.

Cựu sinh viên Seng Someth đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh chuyên ngành Nội tiêu hóa-gan-mật tại Học viện Quân y Việt Nam vào năm 2023 - đang công tác với vai trò Cố vấn cấp cao tại Văn phòng Y tế, Tổng cục Dịch vụ, Bộ Quốc phòng Campuchia.

Trong hơn 10 năm học tập và sinh sống tại Việt Nam, Seng Someth luôn cảm thấy hạnh phúc và biết ơn sâu sắc khi nhận được sự giúp đỡ tận tình cùng những tình cảm chân thành từ các thầy cô giáo, bạn bè và nhân dân Việt Nam. Chính những điều đó đã trở thành động lực to lớn, giúp Seng Someth không ngừng nỗ lực học tập, tích lũy kiến thức để phục vụ nhân dân và quê hương thân yêu của mình…

Nhân dịp này, các lưu học sinh Campuchia bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã luôn quan tâm, tạo điều kiện đào tạo nguồn nhân lực cho Campuchia thông qua các chương trình học bổng. Đây là nền tảng quan trọng góp phần vào sự phát triển và thịnh vượng của Campuchia, đồng thời tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ vui mừng cùng Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Men Sam On, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam đến thăm và gặp gỡ thân mật các thế hệ lưu học sinh Campuchia đã từng học tập tại Việt Nam - những nhân tố quan trọng góp phần vun đắp nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia.

Thường trực Ban Bí thư trân trọng gửi tới các đại biểu tham dự cuộc gặp, các lưu học sinh Campuchia lời thăm hỏi, chúc mừng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao của Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey.

Đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư cho biết chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, đúng vào dịp nhân dân Campuchia đang hân hoan chuẩn bị đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey 2026.

Chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam-Campuchia, quy luật sống còn và là một trong những nhân tố vô cùng quan trọng, một trong những nguồn sức mạnh to lớn nhất trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập và xây dựng đất nước của mỗi Đảng, mỗi nước.

Việt Nam rất vui mừng chứng kiến quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Quan hệ chính trị tiếp tục được tăng cường, phát huy vai trò nòng cốt, định hướng trong quan hệ hai nước. Trụ cột hợp tác quốc phòng-an ninh ngày càng chặt chẽ và thực chất hơn. Hợp tác thương mại-đầu tư và du lịch là điểm sáng, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 11 tỷ USD trong năm 2025, tăng gần 12% so với năm 2024. Trong hai tháng đầu năm 2026, mặc dù kinh tế thế giới có nhiều khó khăn song kim ngạch thương mại hai nước vẫn đạt 1,8 tỷ USD.

Hợp tác giáo dục, văn hóa-xã hội, khoa học-kỹ thuật, đối ngoại nhân dân, hợp tác giữa các địa phương được đẩy mạnh với việc tích cực triển khai các thỏa thuận hợp tác, tổ chức nhiều chương trình trao đổi, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, khám chữa bệnh, giao lưu hữu nghị giữa các địa phương, đoàn thể, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh đã góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ.

Tại Cuộc gặp hai Đảng và Cuộc gặp ba Đảng vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất những phương hướng lớn nhằm tăng cường quan hệ, trọng tâm là củng cố tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng-an ninh, mở rộng và nâng cao hiệu quả kết nối kinh tế; thúc đẩy hợp tác giáo dục-đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

"Chúng tôi trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp thiết thực, hiệu quả của các thế hệ cựu học sinh Campuchia từng học tập tại Việt Nam. Trên nhiều cương vị khác nhau trong bộ máy Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, các thế hệ lưu học sinh đã phát huy tốt kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được, góp phần tích cực vào sự phát triển của Campuchia, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hiểu biết, tin cậy và hợp tác giữa hai nước," Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư bày tỏ tin tưởng rằng trong thời gian tới, các lưu học sinh tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của mình, không chỉ là cầu nối hữu nghị, mà còn là những nhân tố chủ động đề xuất, triển khai các chương trình, sáng kiến hợp tác cụ thể, thiết thực trên các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia trong giai đoạn mới.

Thường trực Ban Bí thư ghi nhận các kiến nghị của các lưu học sinh Campuchia, đồng thời cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng của Việt Nam nghiên cứu giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Tại cuộc gặp, Samdech Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam nhấn mạnh, cuộc gặp gỡ trong dịp trọng đại này thể hiện sự tiếp nối và tăng cường tình hữu nghị truyền thống, sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Mối quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam là một mối quan hệ lịch sử, cùng chia sẻ thịnh vượng và gian khổ, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh.

“Trong nhiều thập kỷ qua, Chính phủ Việt Nam đã cấp học bổng cho nhiều sinh viên Campuchia du học tại Việt Nam. Những sinh viên ngồi đây chính là nguồn nhân lực tiềm năng và rất quý giá cho sự hợp tác. Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam luôn coi trọng việc duy trì và phát huy tình hữu nghị truyền thống lâu đời, tôn trọng lẫn nhau, tích cực đóng góp vào việc củng cố hòa bình, ổn định và phát triển chung," Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam khẳng định.

Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam nhấn mạnh trong bối cảnh khu vực và thế giới đang đối mặt với những biến động phức tạp hiện nay, việc tăng cường tình đoàn kết giữa thanh niên đã trở thành yếu tố then chốt và nhiệm vụ quan trọng. Thanh niên cần có tinh thần đoàn kết, thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau, trách nhiệm cao đối với xã hội quốc gia, trên cơ sở các nguyên tắc hòa bình và lợi ích chung.

Các cựu sinh viên từng học tập và sinh sống tại Việt Nam đã thu được những kinh nghiệm văn hóa truyền thống, phong tục và lối sống của người dân hai nước thân thiện. Những trải nghiệm này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự hiểu biết, thông cảm và tôn trọng lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Các đồng chí lãnh đạo cấp cao tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam khuyến khích các cựu lưu học sinh tiếp tục lan tỏa và chia sẻ những giá trị tích cực về tình yêu thương, hòa bình, láng giềng tốt và giao lưu văn hóa với thế hệ trẻ và toàn xã hội; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng các cựu sinh viên sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy tình đoàn kết giữa thanh niên, tăng cường hiểu biết về giao lưu văn hóa và gìn giữ tình hữu nghị truyền thống giữa Campuchia và Việt Nam để tiếp tục phát triển bền vững.

Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam khẳng định: “Sinh viên không chỉ mang đến kiến thức và kỹ thuật mà còn mang đến sự hiểu biết về văn hóa Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tình cảm yêu thương, hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau giữa hai quốc gia. Vì vậy, những kỷ niệm đẹp về thời gian học tập tại Việt Nam sẽ luôn khắc sâu trong trái tim mỗi sinh viên."

Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam nhấn mạnh với vai trò cầu nối tình hữu nghị, sinh viên là những đại sứ quan trọng nhất của tình hữu nghị, kết nối mối quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam. Sau khi trở về, sinh viên cần duy trì liên lạc với bạn bè, thầy cô và các tổ chức ở Việt Nam, thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác ngày càng sâu sắc giữa thanh niên hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn ủng hộ và hỗ trợ sinh viên Campuchia trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực./.

