Chính thức ra mắt Mạng lưới Tài năng Việt Nam-Australia

Mạng lưới Tài năng Việt Nam-Australia, một dự án phi lợi nhuận nhằm kết nối nguồn nhân lực người Việt tại Australia và Việt Nam, đã chính thức ra mắt tại thành phố Perth (bang Tây Australia) ngày 10/4.

Mạng lưới Tài năng Việt Nam-Australia quy tụ các sinh viên, chuyên gia trẻ, doanh nhân và thành viên cộng đồng người Việt, với mục tiêu thúc đẩy các kết nối ý nghĩa, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp và khuyến khích hợp tác xuyên biên giới.

Trước khi chính thức công bố lễ ra mắt, Mạng lưới Tài năng Việt Nam-Australia đã tích cực tham gia nhiều hoạt động cộng đồng và văn hóa, ví dụ như chương trình “Xuân Quê hương 2025” tại thành phố Perth và các hoạt động địa phương như "Run for Vietnam" (giải chạy nhằm gây quỹ ủng hộ bà con vùng lũ ở Việt Nam) tại bang Tây Australia, thể hiện cam kết của Mạng lưới Tài năng Việt Nam-Australia trong việc tăng cường kết nối giữa cộng đồng người Việt ở nước ngoài với quê hương.

Trong khuôn khổ các sáng kiến cộng đồng, Mạng lưới Tài năng Việt Nam-Australia cũng giới thiệu chương trình “Trái tim xinh” - một hoạt động mang tính nhân văn, với sự đóng góp của Mạng lưới Tài năng Việt Nam-Australia và các khách mời nhằm hỗ trợ các em nhỏ bị bệnh tim tại Việt Nam thông qua quỹ VinaCapital, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Tham dự sự kiện ra mắt Mạng lưới Tài năng Việt Nam-Australia có đại diện chính quyền, giới học thuật, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt tại bang Tây Australia.

Phát biểu thay mặt Bộ trưởng Thương mại, Giáo dục Đại học và Quốc tế và các vấn đề đa văn hóa Tony Buti MLA, bà Parwinder Kaur - nghị viên Hội đồng Lập pháp thuộc Nghị viện bang Tây Australia - nhận định: “Những không gian như Mạng lưới Tài năng Việt Nam-Australia là nơi mọi người có thể kết nối, xây dựng sự tự tin và phát huy tiềm năng của mình. Tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều mạng lưới như vậy tiếp tục được hình thành và phát triển. Thật đáng khích lệ khi chứng kiến một cộng đồng phù hợp và gắn kết như Mạng lưới Tài năng Việt Nam-Australia ra đời."

Bà Nguyễn Thanh Hà, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth và Lãnh thổ Bắc Australia, chia sẻ: “Cộng đồng người Việt tại Tây Australia là một cộng đồng năng động, hội nhập tốt và luôn hướng tới tương lai. Nhiều cá nhân đã đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực và đang có những đóng góp giá trị cho xã hội Australia. Mạng lưới Tài năng Việt Nam-Australia có tiềm năng kết nối nguồn nhân lực, mở ra những cơ hội mới, đồng thời tăng cường liên kết giữa các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp của hai quốc gia.\"

"Tôi tin rằng Mạng lưới Tài năng Việt Nam-Australia sẽ là một cầu nối quan trọng, không chỉ kết nối con người, mà còn kết nối ý tưởng và cơ hội, góp phần thúc đẩy hợp tác trong giáo dục, thương mại, công nghệ và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Australia," bà Nguyễn Thanh Hà nói.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Hà (thứ tư từ phải sang), bà Hannah Huyen Vu (thứ ba từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các quan khách tham dự sự kiện. (Ảnh: TTXVN phát)

Về phần mình, bà Hannah Huyen Vu, người sáng lập và là Chủ tịch Mạng lưới Tài năng Việt Nam-Australia, bày tỏ hy vọng Mạng lưới Tài năng Việt Nam-Australia sẽ là nơi nuôi dưỡng một thế hệ lãnh đạo trẻ người Việt mang tư duy toàn cầu, những cá nhân tự tin, có năng lực và kết nối, sẵn sàng đóng góp cho tương lai của Australia và Việt Nam.

Thông qua các hoạt động kết nối, phát triển năng lực và hợp tác đa lĩnh vực, Mạng lưới Tài năng Việt Nam-Australia hướng tới xây dựng một cộng đồng vững mạnh, nơi mỗi cá nhân không chỉ phát triển bản thân mà còn góp phần lan tỏa các giá trị chung và tăng cường mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Edmund Ramouni, Lãnh sự Danh dự của Maroc cho biết ông đặc biệt ấn tượng với vai trò của các bạn trẻ. Ông nói: "Tôi đã có cơ hội trò chuyện với các sinh viên Việt Nam và thực sự xúc động trước những câu chuyện của họ. Nhiều bạn đã rời quê hương để đến Australia, đó vừa là một quyết định dũng cảm, vừa đầy thử thách. Nhưng quan trọng hơn, họ không chỉ đến đây để học tập hay làm việc, mà còn để xây dựng các mối quan hệ và tạo nên những nhịp cầu kết nối giữa hai quốc gia. Thông qua đó, chúng ta cũng đang hình thành nên những 'đại sứ' tương lai - những cá nhân mang theo các giá trị, trải nghiệm và sự kết nối giữa Australia và Việt Nam. Dù họ ở lại đây hay trở về Việt Nam, họ vẫn sẽ tiếp tục góp phần củng cố mối quan hệ giữa hai quốc gia.”

Với tầm nhìn trở thành mạng lưới hàng đầu tại Australia dành cho các sinh viên và bạn trẻ người Việt, trong năm 2026, Mạng lưới Tài năng Việt Nam-Australia sẽ ưu tiên triển khai các chương trình hỗ trợ nghề nghiệp và phát triển chuyên môn, song song với việc duy trì các hoạt động văn hoá chủ lực nhằm tôn vinh bản sắc và cộng đồng người Việt tại Australia.

Thông qua sự kết nối chặt chẽ với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (SCOV), Mạng lưới Tài năng Việt Nam-Australia cũng đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia./.

