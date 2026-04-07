Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn

Trưa 7/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã phát thông báo gửi cộng đồng người Việt Nam ở sở tại về việc cập nhật chính sách phòng thủ dân sự mới nhất của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), theo đó kéo dài hiệu lực của chính sách hiện hành từ 11h ngày 7/4 đến 20h ngày 9/4.

Khung chính sách cơ bản không thay đổi và Israel vẫn duy trì cơ chế quản lý theo 2 nhóm địa bàn gồm “hoạt động hạn chế” và “hoạt động một phần,” với các quy định về tụ tập, giáo dục, hoạt động nơi làm việc và đóng cửa bãi biển về cơ bản được giữ nguyên. Tuy nhiên, danh mục khu vực áp dụng được quy định cụ thể hơn.

Ở địa bàn “hoạt động hạn chế,” tức mức cảnh báo cao, các hoạt động tụ tập bị giới hạn tối đa 50 người tại địa điểm có thể tiếp cận không gian trú ẩn đạt chuẩn và không tổ chức hoạt động giáo dục thông thường. Nơi làm việc chỉ được phép hoạt động khi đáp ứng điều kiện an toàn, trong khi các bãi biển tiếp tục đóng cửa.

Các khu vực áp dụng bao gồm nhiều địa bàn trọng điểm như Jerusalem; Tel Aviv-Yafo và các đô thị lân cận; Haifa; Ashdod; Ashkelon; Beer Sheva; Eilat; cùng nhiều khu vực ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam Israel.

Trong khi đó, tại các khu vực “hoạt động một phần,” mức hạn chế thấp hơn, hoạt động tụ tập được cho phép tối đa 50 người ở ngoài trời và 100 người trong nhà nếu bảo đảm điều kiện trú ẩn.

Các cơ sở làm việc tiếp tục hoạt động theo nguyên tắc an toàn; trong khi hoạt động giáo dục được phép tổ chức khi đáp ứng yêu cầu bảo vệ.

Các khu vực này bao gồm Galilee Hạ, thung lũng Beit She’an, Jordan Valley, Samaria, Judea, khu vực giáp Dải Gaza, Arava và một số địa bàn khác.

Trước tình hình an ninh còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến nghị công dân thường xuyên theo dõi hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa theo đúng nơi cư trú, chủ động xác định vị trí hầm trú ẩn gần nhất và sẵn sàng di chuyển khi có cảnh báo.

Đại sứ quán cũng đề nghị bà con nâng cao cảnh giác trong bối cảnh nguy cơ chiến sự leo thang, nhất là khi phía Mỹ tuyên bố hạn chót tối 7/4 (theo giờ bờ Đông nước Mỹ) là mốc cuối cùng, đồng thời cảnh báo có thể mở rộng tấn công vào hạ tầng năng lượng của Iran nếu không đạt thỏa thuận liên quan đến mở cửa eo biển Hormuz; yêu cầu người dân tránh xa các khu vực nhạy cảm như cơ sở năng lượng, khu công nghiệp, sân bay, bến cảng và hạ tầng trọng yếu; hạn chế di chuyển nếu sinh sống gần khu vực xảy ra sự cố; tuyệt đối không tiếp cận, quay phim, chụp ảnh tại hiện trường các vụ tấn công hoặc nơi có vật thể nguy hiểm.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và kịp thời thông tin tới cộng đồng, đồng thời khuyến cáo bà con tuân thủ nghiêm các quy định sở tại để bảo đảm an toàn./.

