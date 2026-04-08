Quảng bá hàng Việt Nam qua nhịp cầu văn hóa cộng đồng tại Canada

Việc gắn quảng bá hàng Việt với các hoạt động văn hóa cộng đồng dường như đang trở thành một hướng đi mới tại Canada, qua đó góp phần cụ thể hóa Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 3/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu sản phẩm và phát triển kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài.



Một trong những hoạt động này là sự lồng ghép tinh tế giữa việc giới thiệu các sản phẩm và hoạt động quảng bá văn hóa trà Việt do nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn cùng câu lạc bộ thưởng trà của anh thực hiện.

Qua không gian thưởng trà và giao lưu văn hóa, các sản phẩm của Việt Nam đã được quảng bá tới cộng đồng và bạn bè quốc tế một cách thật gần gũi và giàu tính trải nghiệm.



Trả lời phóng viên TTXVN tại Canada, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam Trần Thu Quỳnh cho biết cách làm này rất phù hợp với tinh thần của Chỉ thị 11, trong đó nhấn mạnh vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ với tư cách là người tiêu dùng, mà còn là lực lượng trực tiếp tham gia giới thiệu sản phẩm, mở rộng kênh phân phối cũng như tạo dựng uy tín cho hàng hóa của Việt Nam ở thị trường sở tại.



Chỉ thị 11 ra đời đúng thời điểm cộng đồng người Việt Nam tại Canada đang ngày càng phát triển cả về số lượng lẫn tiềm lực kinh tế, song mạng lưới kết nối và quảng bá hàng Việt trong cộng đồng vẫn còn phân tán.

Trong bối cảnh đó, việc huy động kiều bào tham gia sâu hơn vào hoạt động giới thiệu sản phẩm được xem là giải pháp thiết thực để tăng tính kết nối giữa doanh nghiệp trong nước, nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối và người tiêu dùng tại Canada.



Khi bà con người Việt trực tiếp chia sẻ, giới thiệu và phản hồi về các sản phẩm Việt Nam tại địa phương, hiệu quả tạo dựng niềm tin và uy tín chắc chắn sẽ cao hơn nhiều so với các hình thức quảng bá đơn thuần.

Đây cũng là cách để hàng hóa Việt Nam có thể từng bước đi sâu hơn vào thị trường Canada thông qua chính mạng lưới cộng đồng, nhất là đối với các nhóm hàng nông sản, thực phẩm chế biến và sản vật gắn với bản sắc văn hóa Việt Nam.



Nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn chia sẻ với phóng viên rằng câu lạc bộ của anh không chỉ là nơi dành cho những người yêu trà, mà còn là một không gian để kết nối những người yêu văn hóa và những giá trị tốt đẹp gắn với trà.

Các buổi Trà Thỉnh hằng tháng không chỉ đơn thuần là hoạt động thưởng trà, mà còn là dịp để mọi người gặp gỡ, lắng nghe những câu chuyện truyền cảm hứng và chia sẻ trải nghiệm của chính mình trong không gian thật gần gũi.



Với phương châm lấy trà làm cầu nối, chương trình này mở ra cơ hội để giới thiệu rộng hơn về văn hóa Việt Nam cũng như các sản phẩm đặc trưng của đất nước.

Những doanh nhân Việt mang hàng hóa và sản phẩm truyền thống của Việt Nam đến Canada sẽ được xem như "những nhân vật truyền cảm hứng" trong cộng đồng, đồng thời góp phần giúp người tham dự hiểu rõ hơn về hành trình của hàng Việt vươn ra thị trường thế giới.



Tại các buổi Trà Thỉnh không chỉ có người Việt tham gia, mà còn có nhiều bạn bè quốc tế đang sinh sống tại Canada. Từ trải nghiệm thưởng trà, nhiều người bắt đầu quan tâm hơn đến trà Việt, văn hóa trà Việt và cả những sản phẩm đặc trưng được giới thiệu xung quanh bàn trà.

Đây chính là cách tiếp cận tự nhiên, mềm mại nhưng hiệu quả, bởi từ một buổi giao lưu văn hóa, người tham dự có thể hiểu thêm về con người Việt Nam, về sản phẩm Việt Nam và về đất nước giàu truyền thống cũng như bản sắc văn hóa.



Theo anh Nguyễn Ngọc Tuấn, nhiều bạn bè quốc tế tỏ ra bất ngờ và thích thú khi tiếp cận trà Việt cũng như các sản phẩm của Việt Nam trong không gian văn hóa này.

Những cuộc trò chuyện, so sánh với các nền văn hóa trà khác hay sự tò mò về nguồn gốc, cách sử dụng sản phẩm đã giúp việc quảng bá không dừng ở giới thiệu đơn thuần, mà trở thành một quá trình trải nghiệm và ghi nhớ.



Thay vì chỉ quảng bá theo phương thức truyền thống, việc gắn sản phẩm với các hoạt động cộng đồng cùng yếu tố văn hóa và với chính sự tham gia chủ động của kiều bào sẽ giúp hàng hóa Việt Nam có thêm độ nhận diện, độ tin cậy và khả năng lan tỏa trong xã hội sở tại.

Trong không gian đó, mỗi người tham gia chương trình, dù là người Việt Nam hay bạn bè Canada hoặc bạn bè quốc tế, đều có thể trở thành một nhịp cầu nhỏ giúp lan tỏa hình ảnh trà Việt, văn hóa Việt và hàng hóa Việt Nam tại Canada.



Trong bối cảnh Canada tiếp tục là một thị trường còn nhiều dư địa cho hàng hóa Việt Nam, việc kết hợp giữa định hướng từ Chỉ thị 11, vai trò điều phối của Thương vụ và sự chủ động của các tổ chức cộng đồng như câu lạc bộ thưởng trà đang cho thấy một hướng đi phù hợp.

Không chỉ dừng ở xúc tiến thương mại, cách làm này còn góp phần đưa hàng Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng sở tại thông qua trải nghiệm văn hóa, sự kết nối cộng đồng và niềm tin được bồi đắp từ những lần tiếp xúc trực tiếp như thế này./.

