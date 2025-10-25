Hai hoạt động trọng điểm quảng bá hàng hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ

Theo Bộ Công Thương, ngày 24/10, tại AHC Showroom, thành phố High Point, bang North Carolina, Hoa Kỳ, trong khuôn khổ Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Khu gian hàng quốc gia Việt Nam tại Hội chợ High Point Market 2025.

Hai hoạt động trọng điểm được tổ chức đồng thời nhằm quảng bá hình ảnh hàng hóa Việt Nam chất lượng, sáng tạo và bền vững, đồng thời tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với các nhà nhập khẩu, phân phối và người tiêu dùng Hoa Kỳ - một trong những thị trường trọng điểm và đối tác chiến lược của Việt Nam.

Theo Bộ Công Thương, Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam tại Hoa Kỳ là hoạt động tiêu biểu trong khuôn khổ Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2025, giới thiệu các doanh nghiệp và sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam - đại diện cho ba giá trị cốt lõi: chất lượng-đổi mới, sáng tạo-năng lực tiên phong.

Tuần lễ hướng tới nâng cao nhận diện hàng hóa Việt Nam trong phân khúc sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đồng thời truyền tải hình ảnh một Việt Nam năng động, sáng tạo và hội nhập, đồng thời khẳng định vai trò của Bộ Công Thương trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển thương hiệu gắn với mở rộng thị trường xuất khẩu.

Song song với Tuần lễ Thương hiệu quốc gia, Khu gian hàng quốc gia Việt Nam được tổ chức thường niên tại Hội chợ High Point Market 2025 - trung tâm nội thất lớn nhất thế giới, quy tụ hơn 75.000 khách thương mại quốc tế.

Năm nay, khu gian hàng có diện tích trưng bày hơn 350m2, quy tụ hơn 20 doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực đồ gỗ, nội thất, thủ công mỹ nghệ, mây tre và trang trí nội thất.

Các sản phẩm trưng bày thể hiện rõ xu hướng thiết kế bền vững, thân thiện môi trường, đa công năng và tinh giản hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và thị hiếu tiêu dùng khắt khe của thị trường Hoa Kỳ - nơi Việt Nam hiện là nguồn cung nội thất lớn thứ hai thế giới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Minh Chiến - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) nhấn mạnh việc tổ chức đồng thời Tuần lễ Thương hiệu quốc gia và Khu gian hàng quốc gia Việt Nam tại High Point Market thể hiện định hướng kết hợp giữa xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường.

Nếu Chương trình Thương hiệu quốc gia góp phần định vị hình ảnh hàng Việt Nam uy tín và sáng tạo, thì Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại giúp chuyển hóa hình ảnh đó thành cơ hội hợp tác thực chất và bền vững.

Sự kiện góp phần khẳng định năng lực sản xuất, thiết kế và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác trong chuỗi cung ứng toàn cầu ngành nội thất.

Tại lễ khai mạc, đại diện Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đã gửi lời cảm ơn chân thành đến ngài Niraj Shah - nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Wayfair Inc. - và Tập đoàn Wayfair Inc. vì đã đồng hành cùng Chương trình mở ra kênh phân phối hiện đại cho các doanh nghiệp gỗ Việt Nam.

Sự hợp tác này được cụ thể hóa thông qua Lễ trao Biên bản hợp tác diễn ra ngay sau lễ khai mạc. Sự kiện không chỉ là dịp để doanh nghiệp Việt Nam quảng bá sản phẩm mà còn là minh chứng cho việc lan tỏa hình ảnh Việt Nam là một đối tác tin cậy, năng động và có trách nhiệm trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo Bộ Công Thương, ngành gỗ Việt Nam hiện là nguồn cung nội thất lớn thứ hai thế giới, với tỷ lệ nội địa hóa cao, thể hiện năng lực sản xuất và thiết kế ngày càng vững mạnh của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việc duy trì sự hiện diện tại các hội chợ quốc tế uy tín như High Point Market giúp doanh nghiệp Việt Nam củng cố uy tín thương hiệu, mở rộng cơ hội hợp tác và gia tăng giá trị xuất khẩu bền vững.

Đặc biệt, việc quảng bá đoàn Việt Nam được triển khai đa kênh và chuyên nghiệp, bao gồm quảng cáo trên ấn phẩm chính thức của hội chợ, truyền thông trực tuyến đến khách hàng tiềm năng, phát hành catalogue giới thiệu doanh nghiệp và giới thiệu trên các tạp chí chuyên ngành như Furniture Today (Hoa Kỳ).

Ngoài các hoạt động truyền thông chuyên nghiệp, sự kiện còn được đánh dấu bằng sự hợp tác chiến lược với các đối tác hàng đầu như Tập đoàn Wayfair Inc., góp phần thúc đẩy kết nối doanh nghiệp hai nước, mở rộng cơ hội hợp tác thương mại và nâng cao vị thế hàng hóa Việt Nam trên thị trường Hoa Kỳ. Sự gắn kết này giữa Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại được kỳ vọng sẽ chuyển hóa hình ảnh uy tín và sáng tạo của hàng Việt thành các cơ hội hợp tác thực chất và bền vững.

Hai hoạt động tại High Point Market 2025 là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển Thương hiệu quốc gia gắn với xúc tiến xuất khẩu, phù hợp với Chiến lược phát triển ngành gỗ Việt Nam đến năm 2030, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế biến và xuất khẩu gỗ hàng đầu thế giới, đồng thời khẳng định hình ảnh quốc gia sản xuất có trách nhiệm, sáng tạo và hội nhập sâu rộng./.

Việt Nam-Hoa Kỳ duy trì trao đổi, nỗ lực hướng tới thỏa thuận thương mại đối ứng Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân và Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đã thống nhất duy trì trao đổi thường xuyên, nỗ lực để tiến tới một thỏa thuận thương mại đối ứng phù hợp.