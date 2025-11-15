Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ VIPTAM (VIPTAM Group) đã chính thức thiết lập quan hệ đối tác thương mại chiến lược dài hạn với nhiều thương hiệu quốc tế lớn nhằm mở ra một mô hình mới thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Mỹ thông qua nền tảng mạng xã hội đa phương tiện VDONE Network do VIPTAM Group phát triển.

Tại lễ ký kết ở Washington tối 14/11, VIPTAM Group và đối tác logistics toàn diện là tập đoàn InLog đã công bố Chiến lược hợp tác 10 năm (2025-2035) với mục tiêu giao dịch thương mại hai chiều đạt 50 tỷ USD.

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2025-2026, các bên đặt mục tiêu tổng giá trị giao dịch thương mại hai chiều đạt 1 tỷ USD, trong đó 500 triệu USD là giá trị xuất khẩu hàng Việt sang Mỹ và 500 triệu USD là giá trị hàng Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng khi hai bên chính thức ký đơn hàng đầu tiên trị giá 100 triệu USD, hướng tới kế hoạch tổng thể cho giai đoạn 2025-2026, đồng thời mở ra chiến lược thương mại hai chiều dựa trên mô hình công bằng, cân bằng và minh bạch.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, VDONE Network đã chính thức được trao bản ký kết hợp tác thương mại với các nhãn hàng nổi tiếng từ Mỹ và quốc tế để sẵn sàng đưa sản phẩm/dịch vụ của mình vào hệ sinh thái VDONE.

Trong chiến lược này, VDONE Network đóng vai trò cầu nối trung tâm, kiến tạo kênh giao lưu văn hóa và thương mại nhân dân trực tiếp giữa hai quốc gia, thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ Việt Nam sang Mỹ và ngược lại.

Trong giai đoạn 10 năm, VDONE Network cũng đặt ra mục tiêu đạt con số 1 tỷ người dùng tham gia mạng xã hội của mình.

Thỏa thuận hợp tác đánh dấu sự kết hợp giữa ba trụ cột gồm bán lẻ-logistics-nền tảng số, trong đó VDONE Network là nơi kết nối người tiêu dùng, doanh nghiệp và nhà đầu tư, InLog bảo đảm chuỗi cung ứng xuyên biên giới Việt Nam-Mỹ từ khâu vận chuyển, lưu kho đến giao nhận nội địa, và các đối tác thương mại đóng vai trò cung cấp sản phẩm và đưa các sản phẩm Mỹ chính hãng lên sàn VDONE.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc VIPTAM Group Nguyễn Thanh Tuấn cho biết thông qua các hoạt động thương mại dựa trên nền tảng mạng xã hội VDONE của Việt Nam, người tiêu dùng Việt Nam có thể mua các sản phẩm từ Mỹ và người Mỹ có thể mua các sản phẩm từ Việt Nam.

Đó là mô hình, giải pháp để công ty tham gia chiến lược về công bằng và cân bằng thương mại giữa hai quốc gia.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, khi hai quốc gia đạt được sự thỏa thuận về thuế quan thì đây sẽ là một cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam cũng như doanh nghiệp Mỹ có thể tiến tới với nhau thông qua hệ thống mạng lưới do VIPTAM Group và Tập đoàn InLog của Mỹ thiết lập.

Theo ông Jeffrey Griffis, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc InLog, hai bên đã ký hợp đồng 100 triệu USD đầu tiên trong tổng kế hoạch hợp tác 50 tỷ USD.

Hợp đồng này được thiết kế với mục tiêu là vận chuyển đầy đủ 100 triệu USD hàng hóa đến Việt Nam trước cuối năm nay thông qua mối quan hệ hợp tác với VIPTAM Group.

Ông Jeffrey Griffis cho rằng sự kết hợp giữa mạng xã hội và thương mại điện tử trên nền tảng VDONE tạo ra khả năng cạnh tranh tại thị trường Việt Nam. Khi thị trường Việt Nam ổn định, InLog có kế hoạch đưa mô hình này tiếp cận người tiêu dùng Mỹ./.

Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh chung. (Ảnh: Ngọc Quang/Vietnam+)

Truyền thông Mỹ phân tích về tốc độ tăng trưởng ấn tượng của kinh tế Việt Nam Tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Việt Nam trong quý 3/2025 ước tính tăng 8,23% bất chấp tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ và diễn biến phức tạp của thời tiết.