Sinh viên Việt sôi nổi tham gia cuộc thi tìm hiểu về Hoa Kỳ

4 đội thi từ các trường đại học, học viện

Ngày 25/11, sinh viên từ Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Hà Nội, và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tranh tài trong cuộc thi "Tìm hiểu Hoa Kỳ."

Cuộc thi thuộc chuỗi sự kiện về bộ môn Hoa Kỳ học do trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phối hợp Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tổ chức, hướng đến kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ.

Cuộc thi được chia thành ba vòng chính gồm vòng 1 - "Xin chào nước Mỹ" (10 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung về Mỹ), vòng 2 - "Sắc màu nước Mỹ" (10 câu hỏi nâng cao) và vòng 3 - "Quan hệ Việt Mỹ Hữu nghị và Phát triển" (các đội trình bày bài thuyết trình về chủ đề hợp tác song phương).

Phần thuyết trình của đại diện Học viện Ngoại giao. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Các đội chơi tham gia sôi nổi với nhiều đề tài phù hợp với mối quan tâm của thanh niên nói chung và sinh viên nói riêng, như hợp tác về giáo dục Việt-Mỹ, phát triển quan hệ Việt-Mỹ trong thời đại số, ứng dụng về AI để thúc đẩy hiểu biết song phương...

Các ý tưởng được nhận định là hay, có tính khơi mở và sáng tạo, góp phần thúc đẩy đóng góp của người trẻ vào việc xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Kết thúc 3 vòng thi với mức độ cạnh tranh cao, đội thi từ trường Đại học Hà Nội đã xuất sắc giành giải nhất. Giải nhì thuộc về đội thi Học viện Ngoại giao, hai đội từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhận đồng giải ba.

Đội thi trường Đại học Hà Nội giành giải nhất cuộc thi "Tìm hiểu Hoa Kỳ." (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Phát biểu tại cuộc thi, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Đặng Thị Thu Hương nhắc lại việc Chủ tịch Hồ Chí Minh trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ năm 1776 trong Bản Tuyên ngôn Độc lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 đã tạo ra sự kết nối tư tưởng giữa hai nước.

"Việc trích dẫn nguyên tắc phổ quát về bình đẳng và quyền con người, quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc, đã tạo nên cây cầu kết nối sớm giữa tư tưởng lập quốc của Hoa Kỳ và khát vọng độc lập của dân tộc Việt Nam.

Lịch sử nhắc nhở chúng ta rằng, dù khác biệt về thể chế chính trị và trải nghiệm lịch sử, hai nước đều chia sẻ cam kết đối với phẩm giá con người, độc lập và phát triển," bà Đặng Thị Thu Hương nói.

Thông qua chuỗi hoạt động (gồm cuộc thi và khoá tập huấn dành cho sinh viên và giảng viên về Hoa Kỳ học), đại diện nhà trường nhấn mạnh vai trò của giáo dục, thông qua các chương trình trao đổi học thuật, đồng thời mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, xuất bản, học bổng hay trao đổi dành cho giảng viên và sinh viên trong tương lai.

Đông đảo sinh viên có mặt để cổ vũ cho đội thi trường mình. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Bà Courtney Beale là Phó Đại sứ của Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam nhận xét không khí cuộc thi rất sôi nổi, tạo ra kỳ vọng định hình một tương lai đầy ý nghĩa giữa hai nước.

Bà khẳng định việc khám phá và thuyết trình về nước Mỹ, các sinh viên đang góp phần xây dựng mối quan hệ song phương thông qua sự hiểu biết lẫn nhau và trao đổi văn hóa.

"Các bạn sẽ củng cố nền tảng hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Điều này rất quan trọng bởi các bạn chính là thế hệ lãnh đạo tiếp theo, sẽ định hình tương lai quan hệ hai nước.

Bằng cách học hỏi và thấu hiểu một quốc gia khác, các bạn mở ra cơ hội đi du học, kết bạn mới hoặc thậm chí làm việc quốc tế trong tương lai. Tôi khuyến khích các bạn tận dụng tối đa cơ hội này, đặt câu hỏi, chia sẻ quan điểm độc đáo và tiếp nhận những ý tưởng đa dạng," bà Courney Beale nói tại cuộc thi./.

