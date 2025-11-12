Mở rộng đầu tư, thúc đẩy chuỗi cung ứng Việt Nam-Hoa Kỳ

Ngày 12/11 tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (AmCham) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Washington đã phối hợp tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 8 nhằm tăng cường quan hệ thương mại và kinh tế song phương.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư, đồng hành cùng Việt Nam trong các lĩnh vực bán dẫn, năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ gỡ bỏ các hạn chế kiểm soát xuất khẩu theo Danh mục D1 và D3, sớm ký kết Hiệp định thương mại đối ứng và công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương Michael DeSombre bày tỏ Việt Nam có tiềm năng lớn về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẵn sàng duy trì vai trò dẫn đầu như những nhà đầu tư, đối tác chủ chốt của doanh nghiệp Việt Nam. Việt Nam cũng có vai trò chiến lược trong việc đảm bảo an ninh kinh tế toàn cầu, chuỗi cung ứng bền vững thông qua đa dạng hóa và hợp tác.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper đánh giá cao những đóng góp của khu vực tư nhân đối với quan hệ song phương, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ tiếp tục cam kết hỗ trợ các mục tiêu phát triển của Việt Nam, bao gồm hợp tác trong các lĩnh vực đổi mới, năng lượng sạch, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knappe phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chủ tịch VCCI, Tiến sỹ Hồ Sỹ Hùng, cho biết VCCI luôn tin rằng sự hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ không chỉ là hợp tác về kinh tế-thương mại, mà còn là hợp tác về niềm tin và tầm nhìn chiến lược. Niềm tin ấy được vun đắp qua nhiều năm hợp tác chân thành, cùng chia sẻ lợi ích và cùng hướng đến sự thịnh vượng chung.

VCCI sẽ tiếp tục đồng hành cùng AmCham và US Chamber, phát huy vai trò cầu nối tin cậy giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác mới và hỗ trợ doanh nghiệp Hoa Kỳ kết nối sâu hơn với các đối tác Việt Nam, hướng tới một hệ sinh thái đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định và có trách nhiệm xã hội cao.

Chủ tịch AmCham Michael Nguyen chia sẻ trong hơn ba thập kỷ, AmCham luôn đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình chuyển dịch kinh tế và cam kết hỗ trợ giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước. Những kết quả thảo luận tích cực về các vấn đề then chốt được nêu tại hội nghị sẽ góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, củng cố khu vực tư nhân, đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội và thúc đẩy thịnh vượng tại Việt Nam.

Giám đốc Điều hành AmCham Adam Sitkoff nhận xét: “AmCham sẽ tiếp tục hợp tác với cả hai chính phủ về những thách thức và cơ hội quan trọng mà cộng đồng doanh nghiệp quan tâm nhất. Cộng đồng doanh nghiệp hai nước có trách nhiệm thúc đẩy thương mại và đầu tư hai chiều, đồng thời cùng chính phủ tháo gỡ các trở ngại còn tồn tại.”

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Hội nghị Thượng đỉnh là một diễn đàn để thảo luận về các chính sách và cách tiếp cận mà cả chính phủ và khu vực tư nhân cần thực hiện để đảm bảo quan hệ thương mại và đầu tư đôi bên cùng có lợi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Các cuộc thảo luận nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy một nền kinh tế mở, năng động và đổi mới, xây dựng cơ sở hạ tầng chiến lược đáp ứng nhu cầu phát triển và tạo đột phá thể chế nhằm thúc đẩy tăng trưởng, đầu tư và đổi mới./.

