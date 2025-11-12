Kỷ nguyên phát triển mới cho quan hệ thương mại cùng có lợi Việt Nam-Hoa Kỳ

Sáng 12/11, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (AmCham) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Washington D.C (US Chamber) tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 8 với chủ đề: “Kỷ nguyên phát triển mới cho quan hệ thương mại cùng có lợi.”

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại công bằng, cùng có lợi với Hoa Kỳ. Trong một thế giới đầy biến động chỉ có niềm tin mới tạo nên được hợp tác và chỉ có hợp tác mới dẫn đến thịnh vượng và chỉ có thịnh vượng mới tạo dựng được một tương lai bền vững.

“Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại công bằng, cùng có lợi với Hoa Kỳ; luôn nỗ lực để xây dựng một môi trường kinh doanh ổn định, thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp Hoa Kỳ nói riêng, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển lâu dài ở Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng với nền tảng 30 năm hợp tác và với sự tin cậy chính trị ngày càng cao, sự đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục viết nên chương mới rực rỡ hơn trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng của hai quốc gia và của thế giới,” Phó Thủ tướng phát biểu.

Phó Thủ tướng đã có những chia sẻ thông tin quan trọng về tình hình kinh tế-xã hội, môi trường kinh doanh ở Việt Nam; cho biết mặc dù chịu nhiều tác động từ tình hình thế giới biến động phức tạp, Việt Nam đã giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và là điểm sáng tăng trưởng trong khu vực, dự kiến đạt mức tăng trưởng GDP trên 8% trong năm 2025.

Đề cập đến quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng nêu rõ, năm 2025 đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Một hành trình đầy nỗ lực đưa quan hệ hai nước từ “đối đầu thành đối tác;” đồng thời khái quát năm cụm từ khóa để nói về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, đó là: “tin cậy về chiến lược, hợp tác toàn diện, phát triển cùng thắng, đối tác trách nhiệm và kiến tạo tương lai.”

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Theo Phó Thủ tướng, quan hệ hai nước đã vượt qua khuôn khổ song phương thông thường để phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực. Trong đó, về thương mại, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam vượt mốc 100 tỷ đôla Mỹ và hiện là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Về đầu tư, hầu hết các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ đều hiện diện và đầu tư hiệu quả ở Việt Nam. Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng đầu tư của Hoa Kỳ sẽ tăng mạnh hơn trong những thời gian tới.

Cho biết quan hệ hợp tác hai nước hiện nay là “phát triển cùng thắng,” Phó Thủ tướng khẳng định quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ không phải là mối quan hệ cho và nhận, được-mất mà là mối quan hệ cùng kiến tạo, cùng phát triển và cùng thắng.

Hai bên có đầy đủ thế mạnh có thể bổ sung, hỗ trợ chặt chẽ cho sự phát triển của nhau. Với Hoa Kỳ, đó là thế mạnh về công nghệ, nguồn vốn, kinh nghiệm quản trị. Còn với Việt Nam, đó là thị trường lớn, nguồn lao động trẻ, có chất lượng cao và vị trí chiến lược địa kinh tế quan trọng của khu vực...

Trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên kết nối của hội nhập sâu rộng, kỷ nguyên của công nghệ thông minh và đổi mới sáng tạo, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ đã lấy hợp tác số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là một trong những trụ cột ưu tiên.

Đây chính là nền tảng đột phá đưa hai quan hệ hai nước cùng kiến tạo một tương lai phát triển xanh, bền vững trong kỷ nguyên số.

Đánh giá cao tầm quan trọng của Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, gần một thập niên vừa qua, Hội nghị đã vượt tầm mức của một sự kiện thường niên để trở thành một biểu tượng sống động cho tầm vóc và ý nghĩa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, đồng thời là diễn đàn quan trọng để Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp của hai nước cùng nuôi dưỡng khát vọng, chia sẻ tầm nhìn, đề xuất ý tưởng, kiến nghị giải pháp và thống nhất hành động vì một tương lai bền vững, bao trùm, cùng phát triển và cùng thắng của cả hai nước.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề xuất năm định hướng lớn để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, vì lợi ích của nhân dân hai nước và củng cố quan hệ đối tác chiến lược.

Cụ thể, doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hợp tác về bán dẫn và công nghệ cao. Trong đó, hai bên cần hợp tác phát triển hệ sinh thái bán dẫn, trung tâm R&D, trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Doanh nghiệp hai nước hợp tác năng lượng sạch và tăng trưởng xanh, trong đó hợp tác phát triển điện gió ngoài khơi, điện mặt trời, hydrogen, lưu trữ năng lượng và lưới điện thông minh, hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Hợp tác về chuỗi cung ứng chiến lược, phát triển chuỗi cung ứng linh hoạt, đa dạng, bền vững, thúc đẩy kết nối vùng logistic thông minh nhằm giảm chi phí vận tải. Cụ thể, mở rộng hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các chuỗi như Walmart, Costco để kết nối hàng hóa Việt Nam với chuỗi giá trị toàn cầu.

Hợp tác về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thúc đẩy thương mại số, dịch vụ số, thanh toán điện tử xuyên biên giới; hợp tác về AI, an ninh mạng, điện toán mây. Đồng thời, các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với các tập đoàn dược, công nghệ sinh học Hoa Kỳ để phát triển hệ sinh thái y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Hợp tác giáo dục, đào tạo và chuyển giao công nghệ, trong đó tập trung đào tạo kỹ sư công nghệ, chuyên gia bán dẫn, quản trị toàn cầu, kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu của hai nước.

Phó Thủ tướng đề xuất cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đóng góp tích cực vào năm nội dung quan trọng. Đó là, tiếp tục tích cực thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao để tạo đột phá cho quan hệ song phương và mang lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp; tiếp tục có tiếng nói tích cực để Chính phủ Hoa Kỳ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ, phù hợp với thực tiễn phát triển, môi trường pháp lý và cam kết hội nhập quốc tế của Việt Nam; vận động Chính phủ Hoa Kỳ sớm gỡ bỏ các hạn chế còn lại đối với xuất khẩu công nghệ cao sang Việt Nam (theo quy định thuộc nhóm D1, D3 của Bộ Thương mại Hoa Kỳ) để củng cố niềm tin chiến lược và thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, nhất là khoa học công nghệ cao.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knappe phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường hiện diện, đầu tư dài hạn, mở rộng sản xuất tại Việt Nam - điểm đến an toàn, ổn định và đầy tiềm năng trong chuỗi cung ứng toàn cầu; có tiếng nói tích cực để cùng Chính phủ hai nước sớm hoàn tất thống nhất các nội dung còn lại để ký kết Hiệp định thương mại đối ứng công bằng, cân bằng giữa hai nước.

Tại phiên khai mạc, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael DeSombre nhấn mạnh, Việt Nam có tiềm năng lớn về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẵn sàng duy trì vai trò dẫn đầu như những nhà đầu tư và đối tác chủ chốt của doanh nghiệp Việt Nam.

Ông cũng khẳng định vai trò chiến lược của Việt Nam trong việc đảm bảo an ninh kinh tế toàn cầu và chuỗi cung ứng bền vững thông qua đa dạng hóa và hợp tác.

Chủ tịch VCCI, Tiến sỹ Hồ Sỹ Hùng cho biết, VCCI sẽ tiếp tục đồng hành cùng AmCham và Phòng Thương mại Hoa Kỳ, phát huy vai trò cầu nối tin cậy giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác mới và hỗ trợ doanh nghiệp Hoa Kỳ kết nối sâu hơn với các đối tác Việt Nam, hướng tới một hệ sinh thái đầu tư-kinh doanh minh bạch, ổn định và có trách nhiệm xã hội cao.

Nhấn mạnh địa chính trị có tác động sâu sắc đến kinh doanh và hệ thống thương mại toàn cầu, điều này đã thúc đẩy quan hệ thương mại Hoa Kỳ-Việt Nam, Chủ tịch AmCham Michael Nguyen cho rằng, những kết quả thảo luận tích cực về các vấn đề then chốt được nêu tại hội nghị sẽ góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, củng cố khu vực tư nhân, đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội và thúc đẩy thịnh vượng tại Việt Nam./.

