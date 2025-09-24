Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư Hoa Kỳ

Phát biểu với các doanh nghiệp Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định trong tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư luôn là trụ cột then chốt.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chương trình tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 23/9 tại New York, Chủ tịch nước Lương Cường đã dự buổi tọa đàm với các doanh nghiệp Hoa Kỳ do Hội đồng Doanh nghiệp thúc đẩy quan hệ quốc tế phối hợp với Phòng Thương mại Hoa Kỳ, đại diện Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN đồng tổ chức.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 140 tỷ USD và sự hiện diện, hoạt động kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam của các tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ là minh chứng cho sự tin tưởng và tiềm năng hợp tác giữa hai bên.

Nêu rõ Việt Nam hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, Chủ tịch nước cho biết để hiện thực hóa tầm nhìn này, Việt Nam đã tiến hành những cải cách thể chế mạnh mẽ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng, coi đây là động lực cốt lõi cho phát triển.

Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ nắm bắt thời cơ, mở rộng hiện diện và đầu tư quy mô lớn hơn, sâu hơn tại Việt Nam, để cùng kiến tạo một kỷ nguyên hợp tác mới, giàu triển vọng và bền vững; đồng thời khẳng định Nhà nước Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư Hoa Kỳ yên tâm chọn Việt Nam làm điểm đến lâu dài, đồng hành kiến tạo tương lai thịnh vượng và bền vững./.