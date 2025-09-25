Việt Nam làm việc với Hoa Kỳ để tránh gián đoạn thương mại song phương

Việt Nam đã đề nghị phía Hoa Kỳ xem xét lại quyết định từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản theo Đạo luật Bảo vệ thú biển (MMPA), nhằm tránh gián đoạn thương mại song phương và bảo vệ sinh kế của hàng trăm nghìn ngư dân.

Thông tin trên được Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đưa ra tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 25/9.

Vừa qua, Cục Quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Hoa Kỳ (NOAA) đã từ chối công nhận 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ thú biển (MMPA). Các loại hải sản khai thác theo các nghề này cũng sẽ bị dừng nhập khẩu vào Hoa Kỳ kể từ ngày 1/1/2026.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, ngày 15/9, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã có thư gửi Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ, đề nghị Bộ này và NOAA cân nhắc quyết định từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo MMPA để tránh những gián đoạn nghiêm trọng đối với thương mại song phương và bảo vệ sinh kế của hàng trăm nghìn ngư dân và người lao động của Việt Nam.

Cũng theo bà Phạm Thu Hằng, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ cũng như sự đồng hành của các địa phương, ngành Thủy hải sản Việt Nam đã nỗ lực hiện đại hóa và nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác quản lý nghề cá.

Trong thời gian tới, trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, Việt Nam sẵn sàng trao đổi, làm việc với phía Hoa Kỳ để tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại và tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại song phương công bằng, bền vững, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp hai bên./.

Quyết tâm gỡ 'thẻ vàng' IUU trong năm 2025, phát triển nghề cá bền vững Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc chống khai thác IUU không chỉ để gỡ thẻ vàng của EC mà còn để phát triển nghề cá bền vững; bảo vệ uy tín của đất nước, con người Việt Nam.