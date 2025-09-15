Việt Nam chính thức phê chuẩn Hiệp định Trợ cấp Nghề cá của WTO

Ngày 15/9, Việt Nam đã chính thức trao Văn kiện phê chuẩn Hiệp định Trợ cấp Nghề cá (Fish 1) tại trụ sở Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ở Thụy Sĩ.

Đây là bước đi mang tính quyết định, đưa tổng số thành viên phê chuẩn hiệp định lên 111, con số tối thiểu để văn kiện này chính thức có hiệu lực toàn cầu. Việt Nam tự hào là một trong 4 quốc gia cuối cùng - cùng với Brazil, Kenya và Tonga - góp phần “kích hoạt” hiệp định mang tính bước ngoặt này.

Tại Phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng WTO, Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva, đã thay mặt Nhà nước nộp văn kiện phê chuẩn.

Sự kiện này không chỉ nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam như một đối tác tin cậy và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, mà còn thể hiện rõ quyết tâm đồng hành trong cuộc chiến chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU fishing), một vấn đề then chốt đối với các thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Hiệp định Trợ cấp Nghề cá được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 12 (MC12) năm 2022 ở Geneva, sau hơn 20 năm đàm phán cam go, và là thỏa thuận đa phương đầu tiên của WTO tập trung bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Hiệp định đặt ra các quy tắc ràng buộc, loại bỏ trợ cấp cho hoạt động IUU, trong khi trợ cấp cho các đàn cá bị cạn kiệt và trợ cấp khai thác ngoài vùng biển có quản lý.

Việc loại bỏ hàng tỷ USD trợ cấp có hại mỗi năm là giải pháp căn bản giúp tái tạo hệ sinh thái biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và ngăn chặn cạn kiệt tài nguyên đại dương.

Đối với Việt Nam, việc phê chuẩn hiệp định vừa khẳng định cam kết kiên định đối với một trật tự thương mại quốc tế dựa trên luật lệ, công bằng và bền vững, vừa mang lại lợi ích thiết thực trong nước.

Hiệp định sẽ là động lực quan trọng để tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững và dựa trên khoa học.

Việc loại bỏ trợ cấp có hại sẽ khuyến khích đầu tư vào công nghệ khai thác tiên tiến, giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao năng lực quản lý và đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu lớn.

Về lâu dài, một đại dương khỏe mạnh chính là sự đảm bảo chắc chắn nhất cho sinh kế của khoảng 1,45 triệu lao động khai thác hải sản và cộng đồng ven biển, đồng thời góp phần trực tiếp vào mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh của quốc gia.

Với việc đưa Hiệp định Trợ cấp Nghề cá vào cuộc sống, Việt Nam không chỉ hoàn thành cam kết của mình mà còn đang tích cực định hình một tương lai nơi thương mại và bền vững song hành, vì một đại dương xanh - di sản chung của toàn nhân loại.

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala khẳng định: "Văn kiện mới sẽ góp phần bảo vệ hệ sinh thái đại dương, cũng như sinh kế và lương thực của hàng triệu người phụ thuộc vào nó. Điều này mang lại hiệu quả thiết thực cho tầm nhìn đã được nêu trong phần mở đầu của Hiệp định Marrakesh hơn 30 năm trước, quan niệm rằng mức sống cao hơn và tính bền vững của môi trường có thể và phải song hành cùng nhau, và các khuôn khổ chính sách thương mại có thể giúp chúng ta làm được điều đó bằng cách thúc đẩy Mục tiêu Phát triển Bền vững 14.6."

"Hiệp định cũng chứng minh cách chúng ta có thể đưa thương mại phục vụ cho cả con người và hành tinh. Đây là một khoảnh khắc quan trọng mà WTO sẽ cần nhiều hơn nữa và hiệp định xứng đáng được tôn vinh"./.

Việt Nam ủng hộ tiến trình cải cách toàn diện WTO Việt Nam ủng hộ một cách toàn diện tiến trình cải cách WTO nhằm cải thiện các chức năng của tổ chức, đặc biệt là việc sớm khôi phục đầy đủ Cơ chế giải quyết tranh chấp.