Việt Nam ủng hộ tiến trình cải cách toàn diện WTO

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, bên lề phiên đàm phán thứ 17 của Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và khối EFTA, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân ngày 8/9 đã có cuộc họp với Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala tại trụ sở của tổ chức ở Geneva.

Tham gia tháp tùng Thứ trưởng có Đại sứ Mai Phan Dũng - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva cùng các cán bộ của Bộ Công Thương và của Phái đoàn.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đã chia sẻ những thông tin cập nhật về các cam kết và hành động của Việt Nam, thể hiện vai trò là một thành viên WTO tích cực và trách nhiệm.

Một trong những điểm nhấn quan trọng là việc Việt Nam đã hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định Trợ cấp nghề cá (giai đoạn 1).

Việt Nam là một trong 3 thành viên WTO quan trọng giúp đưa Hiệp định này chính thức có hiệu lực vào ngày 15/9/2025 sắp tới. Đây là một bước tiến có ý nghĩa, không chỉ góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản toàn cầu mà còn khẳng định cam kết của Việt Nam đối với phát triển bền vững trong thương mại.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang có những bước đi chủ động trong việc tham gia các sáng kiến quan trọng khác tại WTO. Chính phủ Việt Nam đã chính thức phê duyệt việc tham gia Thỏa thuận Trọng tài Phúc thẩm nhiều bên tạm thời (MPIA), một cơ chế linh hoạt nhằm duy trì, thúc đẩy hoạt động giải quyết tranh chấp của WTO trong tình hình đàm phán cải cách giải quyết tranh chấp còn phức tạp.

Đối với sáng kiến về thương mại điện tử, Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục trong nước để sớm tham gia, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiếp cận thị trường quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ một cách toàn diện tiến trình cải cách WTO nhằm cải thiện các chức năng của tổ chức, đặc biệt là việc sớm khôi phục đầy đủ Cơ chế giải quyết tranh chấp.

Việt Nam đánh giá cao các kết quả đạt được tại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 13 (MC13) và cam kết sẽ hợp tác tích cực cùng các Thành viên WTO khác để chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 14 (MC14) tại Cameroon, hướng tới những kết quả thực chất.

Đoàn Việt Nam và Tổng Giám đốc Ngozi Okonjo-Iweala. (Ảnh: TTXVN phát)

Về phần mình, Tổng Giám đốc Ngozi Okonjo-Iweala đã bày tỏ sự vui mừng và đánh giá cao những đóng góp thực chất của Việt Nam vào các hoạt động chung của WTO.

Bà hoan nghênh việc Việt Nam đã hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Trợ cấp nghề cá và sẽ vinh danh Việt Nam trong phiên họp Đại hội đồng WTO vào ngày 15/9/2025 với ý nghĩa là sự kiện đánh dấu việc Hiệp định đi vào hiệu lực.

Bà cũng ghi nhận sự chủ động của Việt Nam khi Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt việc tham gia MPIA, coi đây là một tin "nóng hổi" và là một bước đi rất tích cực của Việt Nam.

Bà cho rằng nền kinh tế Việt Nam đang tiếp tục hoạt động tốt, bất kể bối cảnh căng thẳng thương mại, là một tấm gương về sự năng động trong hệ thống thương mại đa phương.

Bà cũng thể hiện sự đánh giá cao đối với Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cho các nỗ lực, đóng góp hiệu quả vừa qua.

Bên cạnh đó, bà Ngozi cũng bày tỏ sự quan tâm tới các cuộc đàm phán về thuế đối ứng giữa Mỹ và các nước, trong đó có Việt Nam, do tầm ảnh hưởng của vấn đề này tới các nguyên tắc nền tảng của WTO. Bà mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin và thể hiện quan điểm mạnh mẽ trong việc ủng hộ hệ thống thương mại đa phương.

Đáp lại, Thứ trưởng cảm ơn sự quan tâm của Tổng Giám đốc và chia sẻ lập trường nhất quán của Việt Nam về sự coi trọng WTO, đảm bảo quá trình đàm phán không ảnh hưởng đến lợi ích của các thành viên khác và phù hợp với quy định của WTO, kể cả việc thông báo minh bạch cho tổ chức.

Thứ trưởng cũng chia sẻ thông tin về các hoạt động đặc biệt quan trọng mà Việt Nam đang chuẩn bị cho năm sau, bao gồm việc tích cực chuẩn bị cho Phiên rà soát chính sách thương mại (TPR) lần thứ 3, dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026. Đây là một cơ chế quan trọng để các thành viên WTO hiểu rõ hơn về chính sách thương mại của nhau.

Việt Nam cam kết sẽ chuẩn bị chu đáo cho sự kiện này và mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ Ban Thư ký WTO để phiên rà soát diễn ra thành công. Song song với đó, Việt Nam cũng đang chuẩn bị cho Kỷ niệm 20 năm Gia nhập WTO (2006-2026), bao gồm việc đánh giá khách quan về thành tựu đạt được cũng như thách thức đặt ra của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó việc gia nhập WTO là một trong những nền tảng quan trọng nhất của tiến trình.

Cuộc gặp gỡ giữa Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân và Tổng Giám đốc Ngozi Okonjo-Iweala một lần nữa khẳng định vị thế và vai trò ngày càng chủ động của Việt Nam tại WTO.

Với những hành động cụ thể và cam kết mạnh mẽ, Việt Nam đang góp phần tích cực vào việc củng cố một hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, minh bạch và công bằng, vì lợi ích chung của tất cả các quốc gia thành viên./.

