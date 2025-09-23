Quyết tâm gỡ 'thẻ vàng' IUU trong năm 2025, phát triển nghề cá bền vững

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc chống khai thác IUU không chỉ để gỡ thẻ vàng của EC mà còn để phát triển nghề cá bền vững; bảo vệ uy tín của đất nước, con người Việt Nam.

Đặt mục tiêu quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành liên quan, nhất là Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương rà soát thể chế, đề xuất ban hành văn bản pháp lý phù hợp tháo gỡ mọi vướng mắc về pháp luật liên quan; khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo về chống khai thác IUU các cấp; thành lập Tổ công tác do một Thứ trưởng Bộ Công an làm Tổ trưởng phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao và các địa phương xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan./.