100% lĩnh vực văn hóa sẽ có nền tảng số vào năm 2030

Chính phủ phê duyệt Đề án chuyển đổi số văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045, đặt mục tiêu 100% lĩnh vực văn hóa có nền tảng số, bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã ký ban hành Quyết định số 611/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Cchuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045".

Đề án đặt mục tiêu hiện đại hóa hệ sinh thái văn hóa số quốc gia, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa. Đến năm 2030, 100% lĩnh vực văn hóa sẽ có nền tảng số dùng chung; toàn bộ di sản văn hóa được số hóa, chuẩn hóa dữ liệu; 80% di sản có mã định danh số. Cùng với đó, các cơ quan quản lý và đơn vị sự nghiệp trong ngành văn hóa sẽ hoàn thiện kết nối, chia sẻ dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp./.