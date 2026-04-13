Thông báo kết luận kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh

Chiều 13/4, tại Tỉnh ủy Bắc Ninh, Đoàn kiểm tra, giám sát số 14 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh, thông báo kết luận giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (đợt 1); triển khai kế hoạch kiểm tra (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Dự hội nghị có Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông; Trần Việt Hà, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các đồng chí thành viên Đoàn Kiểm tra số 14. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái và các đồng chí trong Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Đại diện Đoàn giám sát thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả giám sát đợt 1 của đoàn kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh và triển khai kế hoạch triển khai kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Báo cáo của Đoàn kiểm tra, giám sát khẳng định Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã thể hiện sự chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; các chỉ thị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kịp thời ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tương đối đầy đủ, kịp thời, đồng bộ.

Việc áp dụng công nghệ thông tin và phát huy vai trò truyền thông số vào học tập, quán triệt, tuyên truyền giúp nâng cao chất lượng, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia, rút ngắn thời gian nghiên cứu, học tập và khắc phục tâm lý ngại học tập; giúp nhân dân nắm rõ thời gian, nội dung, quyền, trách nhiệm đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Chỉ đạo cập nhật, bổ sung nội dung Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào để tích hợp, xây dựng chương trình hành động thống nhất với nội dung cơ bản bám sát các quan điểm phát triển; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề trọng tâm, trọng điểm và lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về bầu cử bảo đảm theo tiến độ, chất lượng, đúng quy định pháp luật...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đánh giá cao kết quả tăng trưởng quý 1 năm 2026 của tỉnh Bắc Ninh, đạt 9,82%, đứng thứ 5 cả nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã chỉ đạo cập nhật, bổ sung nội dung Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào để tích hợp, xây dựng chương trình hành động thống nhất. Tỉnh đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đặc biệt, Bắc Ninh đã nghiêm túc triển khai, áp dụng công nghệ số, tuyên truyền trong công tác bầu cử; kịp thời chỉ đạo, bổ sung thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng...

Tỉnh ủy Bắc Ninh tiếp tục rà soát, cập nhật các chương trình hành động, kế hoạch để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số; tập trung công trình trọng điểm quốc gia. Đặc biệt, tỉnh cần nắm vững, đánh giá trung thực kết quả phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chỉ rõ vướng mắc, vấn đề phát sinh, kiến nghị để xử lý dứt điểm; nghiên cứu các văn bản, quy định, vận dụng để Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng thông qua Kế hoạch kiểm tra, giám sát đợt 2, tập trung 4 nội dung: Tổ chức hoạt động các địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cảm ơn, tiếp thu toàn bộ ý kiến kết luận, chỉ đạo của Đoàn kiểm tra, giám sát; khẳng định thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phối hợp với Đoàn kiểm tra, giám sát, triển khai kế hoạch đợt 2; nghiêm túc khắc phục các khuyết điểm được Đoàn chỉ ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nỗ lực bằng giải pháp cụ thể, góp phần cùng cả nước phấn đấu đạt tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 như mục tiêu đề ra; tiếp tục hoàn thiện Đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong thời gian sớm nhất, phấn đấu năm 2027 sẽ đạt các tiêu chí./.

