Mỹ và Indonesia công bố quan hệ đối tác quốc phòng

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 13/4, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và người đồng cấp Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin đang ở thăm Washington đã công bố thiết lập quan hệ Đối tác Hợp tác quốc phòng chủ chốt (Major Defense Cooperation Partnership-MDCP) giữa hai nước.

Theo Lầu Năm Góc, quan hệ đối tác này sẽ đóng vai trò là khuôn khổ nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương giữa Mỹ và Indonesia, qua đó duy trì hòa bình và ổn định trên toàn khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Thỏa thuận hợp tác mới bao gồm 3 "trụ cột nền tảng" dựa trên chủ quyền quốc gia và sự tôn trọng lẫn nhau của mỗi nước: tổ chức quân sự và xây dựng năng lực; huấn luyện và giáo dục quân sự chuyên nghiệp; cùng các cuộc diễn tập và hợp tác tác chiến.

Tuyên bố chung về quan hệ đối tác mới nói trên cũng nêu rõ, trong khuôn khổ thỏa thuận này, hai nước sẽ cùng nghiên cứu và khám phá các sáng kiến tiên tiến, bao gồm việc đồng phát triển các năng lực bất đối xứng tinh vi, tiên phong trong các công nghệ quốc phòng thế hệ mới thuộc các lĩnh vực hàng hải, tác chiến dưới mặt nước và hệ thống tự hành, cũng như hợp tác hỗ trợ công tác bảo trì, sửa chữa và đại tu nhằm nâng cao mức độ sẵn sàng tác chiến.

Tuyên bố cũng cho biết Mỹ và Indonesia đã nhất trí tăng cường huấn luyện chung cho lực lượng đặc nhiệm và các hoạt động này sẽ làm sâu sắc thêm mối liên kết giữa quân đội hai nước.

Cả hai bộ trưởng đều coi hợp tác quốc phòng này là điểm khởi đầu cho giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước./.

