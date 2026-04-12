Brazil: Đấu súng tại thành phố Sorocaba, 4 người thiệt mạng

Ngày 11/4, giới chức Brazil cho biết một vụ đấu súng xảy ra rạng sáng cùng ngày giữa lực lượng chức năng và các tên cướp tại thành phố Sorocaba, bang Sao Paulo, đã khiến 1 cảnh sát thiệt mạng.

Ngay sau đó, 3 nghi phạm đã bị tiêu diệt.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ một vụ cướp tại hiệu thuốc ở khu phố Campolim. Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định vị trí các đối tượng và tiến hành truy bắt, dẫn đến cuộc đấu súng.

Một sỹ quan cảnh sát 28 tuổi bị bắn vào đầu và đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng. Ba nghi phạm bị tiêu diệt tại hiện trường, trong khi 1 đối tượng bị bắt giữ và 1 người đã trốn thoát.

Cảnh sát cũng thu giữ tại hiện trường 2 khẩu súng ổ quay đã bị xóa số sêri và 1 khẩu súng giả. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

