Bưu điện Cuba nối lại dịch vụ chuyển tiền quốc tế

Bưu điện Cuba (Correos de Cuba) vừa đưa ra thông báo nối lại dịch vụ chuyển tiền quốc tế đến đảo quốc này, như một phần của kế hoạch ưu tiên sử dụng tiền điện tử và thiết lập các điều kiện cụ thể để nhận kiều hối.

Theo thông báo, hạn mức tối thiểu là 20 USD và tối đa là 1.000 euro hoặc 1.000 USD, theo tỷ giá hối đoái có hiệu lực vào ngày phát hành lệnh chuyển tiền. Người dân nhận tối đa 20 USD tiền mặt sau quy đổi và số còn lại sẽ được chuyển vào thẻ ngân hàng cũng quy đổi ra đồng nội tệ peso (CUP).

Bưu điện Cuba cho biết dịch vụ nói trên áp dụng cho các khoản tiền chuyển đến từ 8 quốc gia, bao gồm Tây Ban Nha, Chile, Uruguay, Cộng hòa Dominicana, Colombia, Peru, Panama và Djibouti./.

