Liên hợp quốc kêu gọi hành động khẩn cấp toàn cầu đối với cuộc khủng hoảng ở Haiti

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn báo cáo ngày 10/4 của Liên hợp quốc cho biết Haiti đang rơi vào một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất tại Tây bán cầu, với tình hình “đang xấu đi nhanh chóng."



Bà Edem Wosurnu, Giám đốc Bộ phận Ứng phó khủng hoảng thuộc Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), cho biết các băng nhóm vũ trang hiện vẫn kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn tại quốc gia Caribe này. Theo OCHA, hơn 1/2 dân số Haiti, tương đương khoảng 6,4 triệu người, đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp.



Khoảng 5,7 triệu người đang sống trong cảnh thiếu đói, nhiều gia đình buộc phải cắt giảm bữa ăn, trẻ em phải nghỉ học để phụ giúp gia đình. Trong khi đó, khoảng 1,5 triệu người (tương đương 12% dân số) đã phải rời bỏ nhà cửa.



Tại thủ đô Port-au-Prince, khoảng 90% diện tích nằm dưới sự kiểm soát của các băng nhóm vũ trang. Làn sóng bạo lực gần đây khiến khoảng 80 người thiệt mạng và 13.000 người phải sơ tán. Trên cả nước, khoảng 1.600 trường học vẫn đóng cửa do tình hình an ninh bất ổn.



Liên hợp quốc cũng đặc biệt lo ngại về tình trạng của phụ nữ và trẻ em gái. Trong năm 2025, Haiti ghi nhận 8.100 nạn nhân của bạo lực giới, tăng 25% so với năm trước, trong đó 1/2 số vụ liên quan đến hiếp dâm.



Các tổ chức nhân đạo đang kêu gọi quyên góp 880 triệu USD để hỗ trợ 4,2 triệu người dân Haiti trong năm 2026, trong bối cảnh nguồn viện trợ quốc tế đang dần cạn kiệt.



Bà Wosurnu nhấn mạnh viện trợ khẩn cấp là chưa đủ để thay đổi tình hình, đồng thời kêu gọi tăng cường đầu tư bền vững vào các dịch vụ thiết yếu nhằm tạo ra giải pháp lâu dài cho người dân Haiti, trong bối cảnh không thể chờ đợi thêm./.