Tổng thống Mỹ đệ trình kế hoạch xây Khải Hoàn Môn kỷ niệm 250 năm lập quốc

Ngày 10/4, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức đệ trình kế hoạch xây dựng một Khải Hoàn Môn tại thủ đô Washington D.C, công trình được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại.

Tổng thống Trump cho biết đây sẽ là “Khải Hoàn Môn vĩ đại và đẹp nhất thế giới” để phục vụ các thế hệ người Mỹ trong nhiều thập niên tới.

Theo các bản thiết kế được công bố, công trình kỷ niệm 250 năm lập quốc của Mỹ có chiều cao khoảng 76 m, vượt trội hơn hẳn so với các công trình lân cận, bao gồm cả Đài tưởng niệm Lincoln. Vòm chính của công trình cao khoảng 33m, tạo tầm nhìn hướng thẳng tới các địa danh lịch sử quan trọng như Nghĩa trang Quốc gia Arlington.

Điểm nổi bật trong thiết kế là dòng chữ “One nation under God" (tạm dịch: Một quốc gia dưới quyền Chúa) được khắc bằng chữ vàng trên mặt tiền chính, trong khi mặt sau mang dòng chữ "Liberty and justice for all" (tạm dịch: Tự do và công lý cho tất cả mọi người), phản ánh những giá trị cốt lõi về đạo lý và pháp trị của nước Mỹ.

Trên đỉnh công trình là tượng Nữ thần Tự Do có cánh mạ vàng, hai bên là hình đại bàng đầu trắng, biểu tượng quốc gia của nước Mỹ. Ngoài ra, 4 tượng sư tử vàng được bố trí tại 4 góc chân đế, góp phần tăng thêm vẻ uy nghi và ý nghĩa biểu trưng cho sức mạnh.

Thiết kế do hãng kiến trúc Harrison Design thực hiện, dưới sự điều hành của kiến trúc sư Nicolas Charbonneau, người nổi tiếng với các công trình kiến trúc tôn giáo. Ông Charbonneau cho rằng kiến trúc cần phản ánh trật tự và sự hài hòa, thay vì chạy theo những xu hướng hiện đại thiếu định hướng.

Theo kế hoạch, công trình sẽ được đặt tại khu vực vòng xoay gần cầu Memorial và đại lộ Memorial, ở vị trí cân bằng giữa Đài tưởng niệm Lincoln và Nghĩa trang Arlington, hình thành nên trục cảnh quan mang tính biểu tượng quốc gia.

Nhà Trắng cho biết Khải Hoàn Môn không chỉ là công trình kiến trúc, mà còn mang ý nghĩa tưởng niệm sự hy sinh của các cựu chiến binh và những người đã ngã xuống vì tự do của nước Mỹ, đồng thời tôn vinh lịch sử 250 năm lập quốc.

Ủy ban Mỹ thuật Liên bang, cơ quan cố vấn về thiết kế và thẩm mỹ, dự kiến sẽ họp trong tuần tới để xem xét và đưa ra quyết định về dự án.

Đề án Khải Hoàn Môn được xem là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm “làm cho Washington đẹp trở lại," đồng thời khẳng định vị thế của Mỹ như một quốc gia hùng mạnh và có bản sắc văn hóa rõ rệt./.

Chính quyền Mỹ đề nghị nối lại thi công phòng khánh tiết tại Nhà Trắng Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) lập luận trong hồ sơ pháp lý rằng công trình đang trong giai đoạn thi công với các hạng mục tối mật đã được triển khai, bao gồm hệ thống đào sâu, nền móng và cấu trúc kiên cố.