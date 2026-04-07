Chính quyền Mỹ đề nghị nối lại thi công phòng khánh tiết tại Nhà Trắng

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ trình một kiến nghị khẩn cấp nhằm khôi phục việc xây dựng phòng khánh tiết mới tại Nhà Trắng, nhấn mạnh rằng “thời gian là yếu tố quyết định," đồng thời cảnh báo phán quyết của tòa án liên bang đang đặt an ninh và an toàn của Tổng thống cùng toàn bộ nhân sự vào tình trạng nguy hiểm.

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) lập luận trong hồ sơ pháp lý rằng công trình đang trong giai đoạn thi công với các hạng mục tối mật đã được triển khai, bao gồm hệ thống đào sâu, nền móng và cấu trúc kiên cố. Các phần này cần được hoàn tất khẩn cấp để bảo vệ những yếu tố an ninh nhạy cảm, tránh việc bị lộ ra ngoài trong điều kiện công trường mở.

Đơn kiến nghị nhấn mạnh công trình đã sẵn sàng để tiếp nhận các vật liệu gia cố cao cấp, bao gồm thép cường lực, kính chống đạn, chống nổ và hệ thống mái chống máy bay không người lái. Việc đình chỉ thi công sẽ khiến toàn bộ khu vực này đối mặt với các yếu tố môi trường và rủi ro an ninh nghiêm trọng.

Chính quyền đã yêu cầu Tòa Phúc thẩm Mỹ khu vực Washington D.C tạm đình chỉ lệnh của Thẩm phán liên bang Richard Leon hôm 31/3 vừa qua, yêu cầu tạm dừng dự án với lý do chưa có sự phê chuẩn của Quốc hội. Tuy nhiên, chính quyền lập luận rằng bản thân vị thẩm phán này cũng thừa nhận các công việc cần thiết nhằm bảo vệ an ninh Nhà Trắng vẫn phải được tiếp tục.

DOJ cho rằng phán quyết này là chưa có tiền lệ và không thỏa đáng, đặc biệt khi dự án đã được công bố rộng rãi từ trước, cho phép các bên phản đối có đầy đủ thời gian để nêu ý kiến trước khi quá trình thi công bắt đầu. Việc can thiệp vào giai đoạn hiện tại bị xem là thiếu cơ sở pháp lý và mang tính cản trở.

Đáng chú ý, dự án trị giá gần 400 triệu USD này hoàn toàn do nguồn tài trợ tư nhân, không sử dụng ngân sách công. Các vật liệu xây dựng quy mô lớn đã được mua sắm và triển khai, khiến việc đình chỉ giữa chừng không chỉ gây lãng phí mà còn tạo ra nguy cơ đối với cấu trúc và an ninh khu vực Nhà Trắng.

Ngoài ra, chính quyền cũng cho biết thẩm phán đã được mời trực tiếp đến thị sát công trình nhưng không phản hồi. Điều này được xem là thiếu thiện chí trong việc đánh giá thực tế mức độ quan trọng của dự án.

Trước đó, các tổ chức bảo tồn di tích đã khởi kiện, cho rằng chính quyền đã vượt quá thẩm quyền khi tiến hành phá dỡ một phần khu "Cánh Đông" và xây dựng công trình mới mà không qua thủ tục xét duyệt liên bang.

Tuy nhiên, DOJ đã bác bỏ lập luận này, khẳng định Tổng thống có đầy đủ thẩm quyền pháp lý để cải tạo và nâng cấp khuôn viên Nhà Trắng theo nhu cầu cần thiết.

Chính quyền cũng nhấn mạnh việc để công trường đang thi công dở dang, với các phần đào sâu và cấu trúc mở, ngay sát khu vực làm việc và sinh hoạt của Tổng thống, sẽ tạo ra nguy cơ an ninh nghiêm trọng ở cấp quốc gia.

Nhà Trắng đánh giá cao dự án này là một phần trong tầm nhìn rộng hơn của Tổng thống Trump nhằm tái định hình khu trung tâm biểu tượng tại Washington, bao gồm cả các công trình kiến trúc quy mô lớn nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ.

Tổng thống Trump khẳng định đây là dự án cần thiết, được mong đợi trong hơn 150 năm qua, nhằm phục vụ các sự kiện trọng đại như quốc yến, tiếp đón nguyên thủ và các buổi lễ tuyên thệ trong thời hiện đại./.

Mỹ: Thẩm phán liên bang chặn dự án xây dựng phòng khánh tiết mới tại Nhà Trắng Dự án phòng khánh tiết có diện tích khoảng hơn 8.360 m2, được xây dựng tại vị trí trước đây là Cánh Đông của Nhà Trắng, nơi từng là khu vực làm việc của Đệ nhất Phu nhân.